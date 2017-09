Pega alza a pasaje a bolsillos de estudiantes mexiquenses

POR Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Además de pensar en cómo sacar buenas calificaciones en la universidad, José Jesus Alvarado Sánchez se preocupa en hacer rendir su dinero tras legalizarse el aumento de 10 pesos el servicio de pasaje, al mes destinará entre 600 ó hasta Mil pesos, dependiendo si realiza más actividades al día.

Desde hace ocho meses, el joven de 21 años vio como un golpe a sus bolsillos el aumento de dos pesos del transporte público, porque sus ingresos se limitan únicamente a las mesadas familiares para obtener un título profesional.

Alvarado Sánchez, narró se transporta en camión para ir de su casa a la escuela, a realizar prácticas y regresar a su vivienda y por el alza al pasaje que fue a 10 pesos, ha hecho ajustes al gasto que le dan.

“Pues yo tenía estimado para mi transporte y ahorita con esto del alza he tenido que modificarlo, he tenido que dejar o comidas o algunas otras cosas como fumar, no sé”, lamentó.

Advierte que desde enero sus padres se han visto en aprietos para hacer rendir el gasto, porque al igual que él, toman el transporte como servicio de primera necesidad, pues le han dado estudios en una escuela privada.

“La verdad es que sí, mis papás también se mueven por este medio, pues que de repente te suban dos pesos a lo mejor dices no es mucho pero ya viéndolo por toda la semana, ya es un incremento bastante”, lamentó.

Este sábado, el gobierno saliente de Eruviel Ávila Villegas, oficializó el aumento al transporte público, aunque en la práctica unilateralmente ya los mexiquenses pagaban más.

La modificación al tabulador al pasaje fue de manera generalizada en todos los servicios:

• De 8 a 10 pesos la mínima en camión

• De 6 a 7 pesos el Mexibus

• De 6 a 7 el Mexicable

El siete de septiembre, en el marco del sexto informe de gobierno y en el programa #EruvielTeResponde, Eruviel Ávila Villegas, omitió hablar sobre el aumento unilateral del pasaje, aunque -aceptó- que el servicio sigue siendo deficiente y a días de concluir su mandato instruyó al Secretario de Movilidad, Edmundo Ranero Barrera intentar poner orden.

Entre las justificaciones que se dieron a la opinión pública para el aumento fueron:

• La depreciación del peso sobre el dólar

• Incremento al salario mínimo

• El encarecimiento de los combustibles del 70 por ciento y 71. 51 por ciento

