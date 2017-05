Pide Castell equidad en medios de comunicación

POR Isabel Blancas

La candidata independiente a la gubernatura mexiquense, María Teresa Castell de Oro Palacios, insistió en la inequidad que existe en algunos medios de comunicación pues solo consideran a cuatro y no a seis candidatos en la contienda electoral del Estado de México.

Ante esto les pidió que participen en la consolidación de una verdadera democracia, en la que se les brinden los mismos espacios a todos los aspirantes.

“Queremos que la gente sepa que no solo hay cuatro candidatos, que somos seis y que la democracia se tiene que dar también por los medios de comunicación y hoy estamos sufriendo una gran discriminación, no solo la independiente, sino todos los ciudadanos al pretender hacer creer que son cuatro los candidatos en Estado de México, no son cuatro, somos seis y una de esas seis es la candidata independiente, Teresa Castell”.