* Progreso es ser innovador y constructivo, no sólo inconforme: Peña Nieto.

El progreso está en la actitud de ser innovadores, de tener proyecto, de tener visión y actitud constructiva, no sólo de ser inconforme, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

Apuntó que inconformes hay en muchos lados, pero “pocos son los que se atreven a hacer cambios, pocos son los que se atreven a innovar, pocos son los que desde la inconformidad están dispuestos a arriesgar, a tener valor para ser constructivos y apostarle al progreso y el desarrollo”. Durante la celebración del 15 aniversario de una institución bancaria, el mandatario sostuvo que “en esos confío, en esos inconformes que son atrevidos”, siempre con la actitud positiva y constructiva. Al hablar de las instituciones financieras, indicó que “el ahorro y el crédito son palancas para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar social”, y que se ha trabajado en fortalecer y expandir el sistema financiero.

Acompañado por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; de Educación, Aurelio Nuño; del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, y los directivos del banco, el Ejecutivo federal aseveró que “hoy tenemos una banca más grande, más sólida y más robusta. Destacó que desde diciembre de 2013 se ha autorizado el funcionamiento de nueve bancos nuevos, lo que estimula la competencia, fomenta la atención a nuevos sectores y mejora las condiciones de crédito para los usuarios. En menos de cuatro años, las tasas de interés promedio de los créditos de la banca comercial han bajado más de 13 puntos porcentuales en los créditos personales; 3.5 por ciento menos en los créditos al consumo y 1.1 por ciento menos para créditos hipotecarios.

Asimismo, entre diciembre de 2013 y junio de 2017, el financiamiento al sector privado creció más de cinco puntos porcentuales hasta alcanzar 34.6 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto, “un nivel que no habíamos tenido desde 1994, por encima del 30 por ciento”.

En los cinco años de la presente administración federal, aseveró Peña Nieto, se ha tenido una mayor expansión del crédito, la inclusión de más sectores de la población a sistema financiero para tener la oportunidad de crecer y desarrollar oportunidades.

Peña Nieto recalcó que “es muy difícil pensar en un proyecto empresarial, microempresarial, de mediano alcance o de medio tamaño, o del nivel que se quiera, sin poder contar con el acceso al crédito”.

“El crédito es un medio para alcanzar desarrollo y prosperidad hacia aquellos sectores que de no contar con el crédito difícilmente podrían tener ese éxito y esos logros”, enfatizó en el acto realizado en Campo Marte.

Refirió que en agosto pasado, el índice de capitalización de la banca comercial fue de 15.8 por ciento, porcentaje muy por encima del estándar internacional, que es de 10.5 por ciento, y que se refiere a las reservas que tienen las instituciones financieras para tener solidez y solvencia ante créditos no cobrados o no recuperados.

Asimismo, destacó que el índice de morosidad se ubicó en 2.1 por ciento, un tercio menos que en 2014, lo que revela que la sociedad “cada vez entiende de mejor manera el papel tan importante y vital que juega la banca”.

En consecuencia, “es por eso que cada vez hay una mejor respuesta de la población para cubrir sus créditos, para pagar oportunamente, y eventualmente para buscar refinanciar, pero nunca están en falta, porque cuando se es un buen cliente de la banca, se sabe y se tiene la oportunidad de recurrir al crédito cuando más se necesite”. Peña Nieto aseveró que con las reformas se ha hecho de la inclusión financiera “un instrumento, una política de Estado con el objetivo de llevar los servicios de banca, ahorro y seguro a quien lo necesite”. Señaló que en México, todavía hay millones de personas que aún no tienen acceso a los mercados financieros, que no disponen de servicios bancarios, y “nos negamos como país a aceptar la falta de acceso a los servicios financieros como una condición inevitable”. Dijo que la magnitud del reto que significa la bancarización para el país, se hizo patente ante la reconstrucción por el efecto de los sismos de septiembre pasado, pues uno de los mecanismos de apoyo a la población afectada, ha sido a través del sistema bancario, a fin de evitar irregularidades que podrían haber ocurrido al entregar dinero en efectivo.

“Hemos entregado tarjetas personalizadas con el nombre de las personas damnificadas para que sea a través del sistema bancario como reciba los apoyos económicos correspondientes”, pero muchas de las personas damnificadas no conocían ni siquiera cómo utilizar una tarjeta de débito, cómo acceder a los cajeros automáticos o a los sistemas de pago.

Para ello, enfatizó Peña Nieto, se afrontó “el gran reto de desplegar toda una red para que las tarjetas de débito, los monederos electrónicos que hemos entregado a las familias damnificadas puedan operar”, y al hacerlo, al mismo tiempo se están incorporando al sistema financiero. “Les estamos permitiendo tener una cuenta de ahorros, una cuenta en la cual puedan ahora recibir el apoyo económico para la reconstrucción de sus viviendas, pero también ya tener una cuenta bancaria abierta, que les de acceso eventualmente al crédito el día de mañana”, puntualizó.