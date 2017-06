Populismo, amenaza para las democracias

* Necesario crear modelos de desarrollo en que

se ofrezca trabajo y no dádivas: Sedesol.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, afirmó que el populismo es un desafío para cualquier democracia y para el ejercicio de la libertades, por lo que es necesario crear modelos de desarrollo para una sociedad igualitaria en la que se ofrezca trabajo y no dádivas.

Durante la firma de la Declaratoria Conjunta Sedesol-Unilever de México, la cual tiene como objetivo apoyar a comunidades indígenas, mujeres y jóvenes mediante el desarrollo de proyectos productivos, expresó que estas alianzas deben multiplicarse en todo el mundo.

En entrevista posterior, destacó que “debemos generar no solamente una política de populismo, es decir, no solo de asistencialismo cotidiano, sino de crear oportunidades para cada uno de los mexicanos”.

“No podremos salir de la pobreza, no podremos salir si no generamos trabajo, si no generamos oportunidades, si no generamos menos asistencialismo y más proyección hacia el trabajo”, subrayó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Aunque afirmó que dicho mensaje no tiene dedicatoria, Miranda Nava expresó que es mejor trabajar que sólo recibir o esperar a que llegue una ayuda.

Respecto a la jornada electoral del pasado domingo, el funcionario federal resaltó que cumplió con el compromiso de respetar el proceso y blindar los programas sociales, y los resultados están a la vista.

“En el Estado de México, en Veracruz, en Coahuila, en Nayarit se reparten por igual los programas sociales, a cualquier persona, de cualquier color y no por la influencia de su ideología; al final de cuentas hubo alternancia en un gobierno como el de Nayarit, alternancia en gobiernos municipales como en Veracruz”, indicó.

Por otra parte, el encargado de la política social, señaló que para el 30 de agosto próximo habrá comedores comunitarios en todo el país, ya que actualmente solo faltan nueve estados de la República.

Hasta el momento existen cinco mil 292 comedores comunitarios, a los cuales acuden más de 530 mil personas diariamente, programa que surgió con el fin de abatir la pobreza en nuestro país.

La alianza con la empresa Unilever, una de las compañías más importantes a nivel mundial en productos alimenticios, cuidados del hogar, higiene personal y helados, tiene como fin impulsar el crecimiento sustentable con impacto social.