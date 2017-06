Por la supremacía de Europa, Real Madrid vs Juventus

*El cuadro “Merengue” va por bicampeonato inédito en Champions, mientras

que la “Vecchia Signora” quiere acreditarse la “Triple corona”.

Cardiff, Gales.- La hora esperada llegó y este sábado el Real Madrid y la Juventus de Turín disputarán la final de la Liga de Campeones de Europa, en duelo que se espera atractivo y que cierra la actividad del futbol continental.

El National Stadium de Cardiff se vestirá de gala para recibir a los dos clubes que entrarán en disputa de la Copa llamada la “Orejona” para ver cuál de los dos se la lleva a sus vitrinas y se convierte en el mejor de Europa.

El conjunto madridista y la italiana se vuelven a medir en una final de la Champions luego de 19 años de no hacerlo, y ahora, la Juve espera tomar revancha de la derrota que en aquella ocasión le propinó su rival en turno para quedarse con el trofeo.

Ambos conjuntos llegan en igualdad de circunstancias a este compromiso, el equipo blanco como campeón de la Liga de España al superar al Barcelona en puntos en el último encuentro del torneo, mientras el once turinés viene de lograr su sexto cetro consecutivo en el calcio italiano.

El conjunto merengue llega en su mejor momento y tratará de hacer valer ese futbol que le ha permitido obtener buenos dividendos ante una Juve cuya carta de presentación es el buen trabajo defensivo que puede jugar a su favor.

Ahora, dirimirán al mejor del continente en este encuentro decisivo al que llegan luego de que el Real superó en su duelo de semifinales a un complicado Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone, en tanto la Vecchia Signora dio cuenta el AS Mónaco.

El duelo a seguir será el que sostengan el delantero portugués del cuadro “Merengue”, Cristiano Ronaldo, ante el arquero del elenco “Bianconero”, Gianluigi Buffon, quienes pueden ser fundamentales en la consecución de la Copa.

Cardiff está listo para recibir a dos equipos grandes del balompié del viejo continente, ciudad que estará en los ojos del mundo por este encuentro, el cual requirió de una vigilancia especial luego del atentado en el estadio del Manchester Arena de Inglaterra.