Por un verdadero debate: Zepeda

Guadalupe de la Cruz

*Candidato del PRD propone alternativa

dinámica para el Segundo Debate.

Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD a la gubernatura mexiquense, solicitó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que el próximo debate tenga otro formato, en que las imputaciones a los compañeros candidatos tengan la oportunidad de defenderse y así causar el debate.

“La actividad que se realizó en días pasados en el IEEM no fue debate, y lo que queremos es un espacio donde podamos escuchar las propuestas de nuestros contrincantes y en todo caso poder refutarle que son inviables sus propuestas, pero con argumentos porque la actividad que en fechas recientes realizamos no se puede llamar debate, con esto no quiero decir que no asistiré al siguiente, sólo pido que se cambie el formato”. Lo anterior fue expresado por el abanderado perredista durante una conferencia de prensa donde seis presidentes municipales del sur del Estado de México le brindaron su apoyo en la próxima jornada electoral. En su oportunidad, Tito Maya de la Cruz, presidente municipal de Villa Guerrero, precisó que tienen la capacidad para gobernar todos aquellos que provienen del grupo político del PRD, además de que confían que Juan Zepeda ganará las elecciones del 4 de junio y que hará un buen trabajo, “porque lo ha demostrado con lo que hizo en Neza, además los de Neza nunca se rajan y en Neza hay gente canija”.

En su oportunidad, los alcaldes Aníbal Martínez, de Luvianos; Saúl Benítez, de Zacazonapan; Félix Gallegos, de Amatepec; Eulogio Giles, de Tlatlaya; Ruperto Mora, de San Simón de Guerrero; Tito Maya, de Villa Guerrero, dijeron apoyar a Zepeda Hernández y agregaron que formaron el Frente Sur del Estado de México y que están seguros de que la victoria el próximo 4 de junio será para el PRD.

En su momento, Zepeda Hernández dijo que la presencia de los alcaldes del sur en su campaña prueba el compromiso real que asumen de luchar hombro a hombro, “el sur del estado requiere de manera urgente que volteemos a verlos y que asumamos deberes con determinación para sacarlo de la pobreza en la que ha estado sumido durante décadas».

Por su parte, el presidente municipal de Tlatlaya, Eulogio Giles, indicó que «los gobiernos actuales nos han olvidado completamente, tal parece que esa zona fuera el basurero del gobierno del estado, el sector salud no tiene nada y el agropecuario está igual, Sedagro y Sagarpa no hacen nada por ayudar a los ganaderos y los campesinos».