Por una cultura de inclusión y no discriminación en Izcalli

*Realizan mesas de trabajo con servidores públicos para garantizar

una cultura institucional para la igualdad laboral.

Para incorporar la perspectiva de género, no discriminación y contribuir a la promoción de una cultura de inclusión en el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, el Instituto Municipal para la Igualdad y Empoderamiento entre Mujeres y Hombres (IMIEMH), realiza mesas de trabajo con servidores públicos para garantizar una cultura institucional para la igualdad laboral.

Durante tres meses se capacitará a las y los trabajadores de las diversas dependencias y organismos con temas como «Discriminación», «Igualdad de oportunidades», «Cultura institucional», «Políticas públicas», «Violencia Institucional», «Estereotipos», «Lenguaje incluyente y no sexista», «Igualdad y equidad de género», «Clima laboral», «Comunicación incluyente», «Selección y promoción del personal» y «Prestaciones equitativas».

Así como también «Oportunidades de ascensos al personal», «Capacitación y formación», «Conciliación entre vida laboral, institucional, personal y familiar», «Impacto en el cumplimiento de misión y visión municipal», «Impacto en el desarrollo local con igualdad de género» e «Institucionalización de la Perspectiva de género en la APM»

Diversas funciones se efectuarán para garantizar una igualdad salarial; implementando acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y generar gestiones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

Partiendo del reconocimiento de que mujeres y hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes, el Gobierno local adopta el compromiso de constituir una Mesa de trabajo con el cometido de elaborar un Plan de Igualdad para el Ayuntamiento de Izcalli y hacer un seguimiento de la puesta en marcha e impacto del mismo.

Izcalli sigue demostrando la sensibilidad y voluntad de las autoridades municipales, para avanzar en temas de no discriminación y combate a la violencia desde los mismos espacios laborales.