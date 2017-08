Por una “rayada diablura”

*En duelo de invictos, Toluca y Monterrey se miden en busca

de evitar su primer descalabro del certamen.

*América va por su quinta victoria ante unos “fieros” Tigres.

Un atractivo duelo se espera este miércoles entre los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos de Toluca, luego de que el conjunto regiomontano buscará mantener el liderazgo general del Torneo Apertura 2017, pero tendrá que aplicarse a fondo si quiere la victoria.

Será a partir de las 21:00 horas cuando Rayados busque imponer su condición de local, dentro de la sexta jornada, para llevarse los mejores dividendos que le permitan mantenerse invicto en el certamen.

Los pupilos del técnico Antonio Mohamed empataron en su primer compromiso contra Monarcas Morelia y luego ligaron cuatro victorias, para sumar 13 puntos que lo tienen en el primer peldaño de la clasificación general.

Cabe mencionar que los Rayados llevan como locales dos victorias que fueron contra Veracruz y Guadalajara, en el presente certamen, por lo que intentarán mantener el paso.

Este encuentro será dentro de la jornada doble del certamen del futbol mexicano, en el cual Monterrey busca sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes de llegar a la pausa en el balompié nacional por la próxima fecha FIFA.

El cuadro regiomontano tiene sin duda un ataque peligroso con elementos como Avilés Hurtado, Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori que tratará de aprovechar para superar al Toluca.

Sin embargo, la tarea será complicada porque se medirán a unos Diablos Rojos que también se han mantenido sin descalabros en el actual certamen y lucharán por seguir en esa condición. El conjunto mexiquense se encuentra en el noveno sitio de la tabla con nueve unidades, y a este compromiso llegará precedido de dos empates sin anotaciones que fueron contra Cruz Azul y Necaxa.

Sin duda alguna, el cotejo será interesante y los de casa tendrán que aplicarse a fondo si quieren superar al rival en turno, que ha tenido un buen desempeño a la defensiva en el Apertura 2017, luego que apenas han permitido tres goles.

***El equipo de América quiere confirmar su momento y sumar su quinto triunfo en fila cuando reciba a los Tigres de la UANL, en juego de la sexta fecha del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Ambos equipos se verán las caras sobre la cancha del estadio Azteca, cuando las manecillas del reloj dicten las 21:00horas, con Marco Antonio Ortiz como el encargado de aplicar el reglamento.

Tras caer en su debut ante Querétaro, las “Águilas” han tenido una mejoría en todos los aspectos, pero aun deben corregir las dolencias defensivas que les han costado muchos goles y que ante un rival más letal, les puede resultar muy costoso.

Pese a que han sumado 12 puntos de 15 disputados, ésta será la gran prueba para el cuadro que dirige Miguel Herrera, más allá de que los norteños no han tenido el mejor de los inicios. El cuadro capitalino, que tiene 12 puntos y tendrá disponible a Edson Álvarez, ha sufrido en los diez más recientes partidos en casa ante su rival en turno, con solo tres victorias, por dos empates y cinco derrotas.

Mientras que los pupilos del técnico brasileño Ricardo Ferretti se encontraron en su camino a un “cliente”, como lo son los Pumas de la UNAM, para reencontrarse con el triunfo, que no fue nada espectacular, pero sí muy importante en lo anímico.

Un resultado positivo en este duelo sin duda significaría el regreso de este equipo al que le ha costado conseguir puntos y un desempeño adecuado, algo normal si se toma en cuenta que no tuvieron partidos de pretemporada.

Los de la “Sultana del Norte”, que suman ocho unidades, han ganado cinco de los últimos diez cotejos en cualquier cancha ante los “azulcremas”, por tres “descalabros” y dos igualadas.