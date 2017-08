Potros UAEM por el triunfo ante Atlante

Regresar a la senda del triunfo es el objetivo primordial que tiene los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México para este sábado a las 19:00 horas en el estadio Alberto “Chivo” Córdova de Ciudad Universitaria, en el arranque de la sexta jornada en la Liga de Ascenso MX, recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante.

La oncena encabezada por el estratega Omar Ramírez Lara, tiene la plena confianza en obtener los tres puntos en este compromiso.

“Es muy importante el saber que quedan bastantes puntos para buscar la calificación, ahora que no se han dado (resultados) pero vamos a seguir con la mentalidad de no bajar los brazos, a pesar de que los resultados no se han dado, estamos tratando de hacer lo mejor en cada partido y lo vemos como una mala racha, por eso estamos trabajando para salir de esto“, indicó el delantero Antonio López.

El jugador universitario resaltó que Potros tiene que ser más vertical para pararse ante Atlante, aprovechando las oportunidades de gol y ser más dinámicos para llegar a concretar el partido, así mismo, destacó que el rival es un viejo conocido y que aunque también se encuentran un poco bajos de puntos, el partido será complicado ante el conjunto azulgrana.

Los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, se reportaron listos y concentrados para el compromiso de esta sexta jornada en la Liga de Ascenso.