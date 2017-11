¡Potros UAEM se queda sin “jinete”!

*Este sábado concluirá época dorada de Omar Ramírez al frente del conjunto verde y oro.

*El rector Alfredo Barrera Baca reconoció la labor y trayectoria del técnico universitario.

Toluca, Méx.- Potros UAEM FC jugará el próximo sábado su último encuentro bajo la batuta de Omar Ramírez Lara, quien anunció que deja la dirección técnica del representativo verde y oro en la Liga de Ascenso MX.

Al respecto, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, reconoció la labor y trayectoria de Ramírez Lara al frente del equipo universitario. Destacó su determinación para obtener victorias, siempre apegado a los valores que caracterizan a la Autónoma mexiquense, al tiempo que refrendó su total respaldo al conjunto universitario.

El director de Potros a nivel profesional desde 2014, quien logró resultados históricos, al obtener dos medallas de oro a nivel universitario y dirigir la Selección Nacional Universitaria en Rusia 2013, dijo que se siente contento por la labor realizada, más no satisfecho, por el reto que aún tiene el equipo de ascender.

“Me voy contento porque generación tras generación me tocó verlos ser campeones, hacer algo por mi universidad, satisfecho no, porque me hubiera gustado trascender más en la Liga de Ascenso”.

En cuanto a los proyectos que tiene a futuro, Ramírez Lara compartió que continuará en el deporte universitario y seguirá capacitándose y actualizándose en el rubro de la dirección técnica.

“Voy a seguir con mi preparación. Hace algunos meses fui a actualizarme a España y buscaré seguir mejorando todos los días, porque me siento con la capacidad para seguir dirigiendo en este nivel y obviamente, más arriba”. Ramírez Lara reconoció el apoyo que recibió de parte de las autoridades universitarias a través de los años, lo que le permitió conseguir con Potros UAEM FC dos campeonatos y llevarlo a la Liga de Ascenso en tan sólo seis torneos.

Asimismo, agradeció a la afición y al público en general por el apoyo que le otorgan. “Potros es un equipo que fue, es y seguirá comprometido para dar resultados positivos ante los siguientes retos”.

Omar Ramírez Lara dirigió 136 partidos de Potros como profesional. Registró 61 victorias, 35 empates y 40 resultados adversos; asimismo, calificó a dos liguillas en los torneos anteriores y deja al equipo sin problemas de descenso.