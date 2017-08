Preocupante confusión

* Secretaría de Salud advierte que se aplicarán sanciones máximas a bares que vendan alcohol a menores de edad.

* Clausura definitiva a establecidos que vendan alcohol.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Luego de la despenalización de la venta de alcohol a menores, la Secretaría Salud iniciará a la brevedad una campaña publicitaria agresiva para aclarar a la sociedad y a los empresarios que de manera enérgica seguirá aplicando el castigo administrativo máximo, que es la clausura y retiro de licencia a los bares infractores, los cuales estarán dentro de un padrón.

A la fecha, la dependencia ha cerrado mil 100 establecimientos en los que se ofrecieron y vendieron bebidas embriagantes a jóvenes sin mayoría de edad, que son vigilados para que ya no reabran en la entidad.

El secretario de salud, César Gómez Monge, precisó que el Consejo de dictamen aún tiene la facultad de emitir sanciones de entre 400 mil a 900 mil pesos, así como la revocación total de la licencia y la revocación del dictamen, porque la reciente ley no lo evita.

“Y seremos muy enérgicos, estaremos pegando carteles, publicidad, pósters en estos días, de que está prohibida la venta de alcohol a menores como en todas sus modalidades y que es clausura definitiva para el establecimiento y las sanciones van desde los 400 mil pesos hasta poco más de un millón de pesos”, sentenció.

Reconoció que ha existido una confusión entre la sociedad sobre la despenalización de la venta de alcohol a menores, que será atendida partir de una campaña y estrategia publicitaria.

Destacó que los dueños de los lugares sancionados con multas económicas o clausuras pasan a formar parte de un padrón que los imposibilitará para volver a ser beneficiados con permisos y dictámenes de factibilidad.

“Si nosotros vemos la venta de alcohol a menores en ese momento, es clausura definitiva del establecimiento y generamos un padrón de la persona al cual está el nombre del establecimiento para no volver a entregar la licencia de funcionamiento”, precisó.

A partir del 25 de agosto, la Secretaría de Salud llevará a cabo operativos en bares o restaurantes por la proximidad de las fiestas patrias, época en la que advirtió se eleva el consumo de alcohol y por ende podría presentarse casos irregulares en la venta de este producto en menores.