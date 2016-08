Presenta Eruviel 3 de 3

* Reporta gobernador tres casas, una camioneta y 500 Mil pesos en cuenta bancaria.

* Junto con el mandatario los integrantes de su gabinete le entrarán a la transparencia.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presentó su declaración 3de3, mecanismo mediante el que dio a conocer a la opinión pública su reporte de impuestos, de ingresos y patrimonial de una cuenta bancaria de 500 mil pesos y un camioneta Tahoe modelo 2009, así como el tema de conflicto de interés.

Lo anterior como parte del sistema anticorrupción estatal que promueve su administración y que estará en manos del Poder Legislativo aprobar y aplicarlo en la entidad, proyecto alineado a la ley federal.

El mandatario mexiquense afirmó que está consciente de que su actual cargo público es pasajero y que la rendición de cuentas es una demanda de las familias para tener gobernantes honestos y transparentes.

«Quiero compartirles, amigas, amigos, que cinco años como gobernador es nada en comparación con lo que todavía me queda como papá, como abuelo, como vecino».

«Yo aspiro y quiero que al terminar este encargo en ya casi un año que me queda de gobierno, pueda regresar a mi comunidad, pueda abrazar a mi gente, la pueda mirar a los ojos, como lo hice desde antes de que aceptara este cargo y que la gente me diera este cargo de gobernador del Estado de México», dijo.

En mensaje a medios, Eruviel Ávila declaró poseer tres propiedades en Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, un vehículo Tahoe modelo 2009, una cuenta bancaria con no más de 500 mil pesos, una tarjeta de crédito, así como dos dependientes económicos: sus hijos Montserrat y Eruviel. Agregó que tanto él como su gabinete estarán atentos para responder cualquier inquietud a Transparencia Mexicana sobre los formatos entregados.

La «Declaración 3 de 3», que es una iniciativa ciudadana impulsada por Transparencia Mexicana, garantiza que quienes reciben recursos públicos rindan cuentas a las personas que representan.

La presentación de la «Declaración 3 de 3» se suma a la reciente propuesta que hizo el gobernador a la Legislatura del Estado de México, para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, que también contempla a los municipios, con lo que el Estado de México es la primera entidad a nivel nacional en impulsar esta medida en dicho ámbito.