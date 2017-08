Presentan La Etapa CDMX by Le Tour de France 2017

* El ciclista Chris Froome será embajador del evento a efectuarse el 23 y 24 de septiembre.

México.- Este martes se oficializó La Etapa Ciudad de México by Le Tour de France 2017, la cual se efectuará los días 23 y 24 de septiembre y que tendrá como embajador al experimentado ciclista británico Chris Froome.

Con Froome a la cabeza, ganador en cuatro ocasiones del Tour de Francia, se efectuará por segunda ocasión seguida esta competencia en la capital mexicana, donde la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la prueba contrarreloj.

Se correrán dos pruebas más en las calles y avenidas de la Ciudad de México, la Ruta Larga de 135 kilómetros y la Ruta Corta de 75 km, donde la catedral del automovilismo será punto de salida y meta.

La Oficina de Gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México fue el recinto en el que se lanzó de forma oficial esta competencia para los amantes del ciclismo, en la cual competirán pedalistas élite y amateur.

El pedalista británico se encuentra con la disputa de la Vuelta a España 2017 en la que va líder, por lo que no pudo asistir a esta ceremonia, sin embargo a través de un video invitó a participar en lo que es el evento ciclista de mayor relevancia en el país con el lema “Rueda, vive, triunfa”. Por su lado, Horacio de la Vega, presidente del Instituto del Deporte de la Ciudad de México señaló: “Tenemos un cierre de año muy intenso, en esta Etapa Ciudad de México by Le Tour de France participarán atletas élite, pero también ciclistas amateurs como una estrategia de actividad física y recreación. Nos llena de orgullo tener de nueva cuenta un evento de esta relevancia”.

Durante los dos días de la carrera se prevé una presencia de tres mil participantes, donde el 40 por ciento serán mujeres y 60 restante hombres, en lo que se espera sea una fiesta agradable.

En el marco del evento se podrá visitar el Museo del Tour de France para conocer más a fondo una de las vueltas más importantes del ciclismo. También habrá un toque cultural con la suma de talento de 50 artistas mexicanos que plasmarán su obra en bicicletas, una de ellas de arte huichol.

En esta presentación de La Etapa Ciudad de México by Le Tour de France también estuvieron presentes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien destacó la celebración de este evento para continuar con el impulso de la denominada “Capital del Deporte”.

En el presidium, en el que se presentó el jersey oficial del evento con el ya conocido color amarillo y vivos en negro, también se dieron cita Manuel Portilla, subdirector de Conade; Oliver Evans, consejero de la embajada británica en México; Francois Vandeville, consejero de la embajada de Francia en México; Ramón Nene Aziz, presidente de Jai Alive, entre otros.