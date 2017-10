Presidente Juan M. Santos inauguró reunión juvenil

Bogotá.- El presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que su país vive un proceso de construcción de paz y subrayó que ahora el turno es de los jóvenes, a quienes pidió hacer suya “esa paz y cuidar sus frutos”, al inaugurar la cumbre One Young World de líderes jóvenes.

El encuentro, que comenzó esta noche en Bogotá y concluirá el próximo sábado en el Centro Internacional de Convenciones Agora, debatirá temas como la paz en Colombia y la participación de la juventud, cambio climático, emprendimiento e innovación, entre otros.

“Estamos trabajando para dejarles una Colombia en la que vivan mejor, salgan adelante y sean felices”, manifestó el mandatario, al lado de los cofundadores de One Young World, Kate Robertson y David Jones, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, organizadora de esa cumbre.

“El turno ahora es de los jóvenes. Y les digo: hagan suya la paz. Hagan suyos sus frutos de progreso y bienestar. Cuídenlos y aprovechen al máximo eventos como este, que nos proyectan ante el mundo entero”, expresó Santos.

Agregó que por eso a los jóvenes se les está empoderando y se les están dando todas las herramientas necesarias para sacar el mayor provecho de su inmenso potencial.

Recordó que hace menos de un mes estuvo en Colombia el Papa Francisco , quien dijo a los jóvenes que “están llamados a cambiar esta sociedad y a lograr lo que se propongan. Están llamados a soñar en grande”. Entre las personalidades asistentes al encuentro figura Kofi Annan, Premio Nobel de Paz en el 2001 y exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, cuyos excolaboradores Kate Robertson y David Jones son fundadores de la iniciativa.

También estarán presentes el músico y activista irlandés Bob Geldof; el Premio Nobel de Paz, Muhammad Yunus; el CEO de Unilever, Paul Polman; el presidente de Telefónica Colombia, Alfonso Gómez Palacio, y la cantante y actriz Cher. Asimismo, figuran el Premio Nobel de Paz Tawakkul Karman; el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo; la exjefa de gabinete de Venezuela, Beatrice Rangel; el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson; la actriz y activista Annalynne Mccord, la vicepresidenta de Facebook, entre otras personalidades.

One Young World nació en el año 2009 para crear un espacio donde los mensajes de los jóvenes sean escuchados y amplificados para la toma de decisiones.