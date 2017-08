Presidente Trump cambia discurso

* Y llama a la unidad en EUA.

Reno, Nevada.- A unas horas de un discurso que emitió en Phoenix, el presidente Donald Trump llamó aquí a la unidad y expresar que “es tiempo de sanar las heridas que nos han dividido y de buscar una nueva unidad basada en los valores comunes”.

En un discurso ante la 99 convencion anual de The American Legion, una organizacion de veteranos de guerra, a quienes reconoció su entrega y dedicación por su patria y aseguró que ellos han mantenido viva la historia de este país, añadio: “Somos una sola gente, con una casa y una bandera. No nos definimos por el color de piel o una cuenta bancaria”.

En Reno, Trump refrendó los esfuerzos de su administración para mejorar los servicios para los veteranos, luego de firmar un acta que traerá mejores servicios a esta comunidad.

Trump firmo aquí la ley de actualización de beneficios a los veteranos, mediante la cual esta población puede reclamar sus beneficios por incapacidad ante la oficina de Asuntos de Veteranos.

Trump criticó la división racial en el país ante el grupo de veteranos que incluye a muchos que lucharon contra el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial.

Un día antes de la aparición de Trump, la legión votó para reafirmar una resolución de casi 100 años de antigüedad condenando a los grupos de odio.

La resolución establece, entre otros puntos que The American Legion “considera a cualquier individuo, grupo de individuos u organizaciones que crea o fomenta conflictos raciales, religiosos o de clase entre nuestro pueblo (…) una amenaza a nuestras libertades, y como destructivos de nuestra ley fundamental”.

En su mensaje el presidente Trump aprovechó para enviar un mensaje al exterior donde comentó que Estados Unidos no usará la fuerza militar para construir democracias.

La víspera y en una manifestación en Phoenix, Trump se burló de los medios “deshonestos” por su cobertura de sus comentarios sobre la reunión de Charlottesville, en la que culpó a “muchas partes” por el conflicto, en lugar de criticar a supremacistas blancos y grupos neonazis que planearon el evento.

Sus comentarios iniciales de hace días fueron ampliamente condenados, incluso por los legisladores de su propio partido, el Republicano, lo que llevó a Trump a publicar nuevos señalamientos que criticaron a los grupos de odio.