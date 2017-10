Presión y amenazas

Guillermo GUADARRAMA

*Movimiento Antorchista pide placas para transporte; presiona a gobierno con protesta en Toluca.

Cientos de transportistas, pertenecientes al Movimiento Antorchista en el Valle de México, se manifestaron este lunes a las afueras de Palacio de Gobierno en la ciudad de Toluca para exigir ser atendidos por las autoridades estatales.

Cerrando la calle de Lerdo de Tejada y estacionando sus unidades de transporte en la Plaza de Los Mártires, los antorchistas manifestaron su inconformidad debido a que no han podido regularizar su transporte, por lo que han carecido de las garantías del transporte.

“Estamos exigiendo que se nos solucione el problema de fondo porque nosotros como transporte antorchista, pues hemos carecido infinidad de ocasiones en operativos y no hemos sido tomados en cuenta en algunos beneficios que nos pudiera dar la secretaría, por la situación de que estamos trabajando de una manera irregular”, comentó Eduardo Velazco.

En voz de Eduardo Velazco, dirigente del Transporte en la zona oriente del Estado de México, se comentó que se lleva luchando alrededor de 12 años por regularizar este empleo que sustenta económicamente a cientos de ciudadanos, pero que al carecer de las garantías de una industria legal, la inseguridad en estos transportistas está en todo momento.

Argumentó que los requisitos que se les pide para regularizarse los han cumplido al pie de la letra de hace años, no obstante, hasta el momento siguen sin poder ser una empresa de transporte regularizada.

“Nos han pedido tener una personalidad jurídica y nosotros la tenemos, que cubramos los pagos que el código financiero establece y nosotros ya los tenemos desde el 2004 y que nosotros tengamos la utilidad del espacio para para poder hacer el uso de este servicio, mismo que lo tenemos desde hace muchos años”.

Pese a la cumplimentación de los requisitos, no se les ha dado la libertad de ser una empresa transportista oficial, esto –según los manifestantes-, por una voluntad y negligencia política.

Finalmente, los antorchistas fueron escuchados (nuevamente), no obstante, amenazaron que si no se les da solución en los próximos días, regresarán con más contingente y no se irán hasta obtener solución a sus problemas.