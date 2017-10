Presupuesto millonario para becas en Izcalli

*Serán beneficiados 4 mil alumnos de primaria,

secundaria y media superior.

Para este 2017, el presidente municipal Víctor Estrada Garibay, con apoyo del Cabildo, logró un presupuesto de cuatro millones 258 mil pesos para becas escolares que beneficiarán a cuatro mil alumnos de Cuautitlán Izcalli de los niveles primaria, secundaria y media superior.

La directora de Desarrollo Humano, Arlene Ramírez Uresti, explicó que los apoyos serán destinados mediante los programas de becas a la «Excelencia Académica» y de «Continuidad Educativa» como se realizó el año pasado. Recordó que la de «Excelencia Académica» está dirigida a los alumnos con 9.5 de promedio que cursen a partir del segundo de primaria hasta el último año de la media superior, forzosamente en escuelas públicas del Municipio.

Las becas de «Continuidad Educativa» son para estudiantes de primaria, secundaria y nivel medio superior con, por lo menos, seis de promedio, que requieren un apoyo económico para no abandonar su estudios.

«Deben vivir y estudiar en Cuautitlán Izcalli, sin embargo hay excepción para los alumnos del nivel medio superior, quienes pueden estar estudiando fuera del municipio.

«Además, tienen que ser alumnos regulares, es decir, que se encuentre inscrito en el año escolar que le corresponde respecto a su edad biológica, que no esté atrasado ni adelantado; no deber materias y que los papás o solicitantes llenen un estudio socioeconómico bajo protesta de decir la verdad».

Arlene Ramírez comentó que el estudio socioeconómico retoma datos generales que ayuden a sustentar la beca de «Continuidad Educativa», cuidando la privacidad de los solicitantes.

Reiteró que el programa de «Continuidad» fue diseñado por el Alcalde Víctor Estrada con objeto de atender a aquellas familias que necesitan un ingreso adicional y que hace la diferencia de que un alumno se quede o no en la escuela.