Priorizar tema laboral en nuevo TLCAN, un parteaguas: Guajardo

Ottawa.- El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, destacó la inclusión del capítulo laboral en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al concluir aquí la tercera ronda de negociaciones con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos, Guajardo dijo que el tema laboral se abordó ampliamente y que ello será un parteaguas para las siguientes rondas.

En declaraciones a la prensa, consideró que este proceso de modernización del TLCAN “le está permitiendo a México plantear el fortalecimiento de los derechos laborales, que se refleje en condiciones de bienestar de los trabajadores”.

Guajardo lamentó, sin embargo, que la parte estadunidense no haya presentado una propuesta concreta de reglas de origen ni de estándar laboral para el sector automotriz.

“No hay nada en la mesa sobre contenido de industria automotriz”, mencionó luego de una declaración conjunta con la canciller canadiense Chrystia Freeland y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. El funcionario mexicano pronosticó que la cuarta ronda, prevista para mediados de octubre en Washington, será más difícil porque “estamos llegando al hueso”.

“Es esta ronda se avanzaron textos, se marcaron diferencias, se consolidó aquello donde no hay tantas diferencias y eso nos lleva a una cuarta ronda complicada porque estamos llegando a hueso”, expresó.

Antes de la ronda en Washington, los negociadores esperan tener los capítulos de Pymes y de Competencia, y en la siguiente cerrarían comercio electrónico y mejores prácticas regulatorias, que “tienen un buen grado de avance”.

Sobre el tema agroalimentario, en el que Estados Unidos propone condicionar las exportaciones mexicanas a la estacionalidad de su producción, Guajardo dijo que no es novedad.

Recordó que, desde la presentación de objetivos estadunidenses al Congreso, ya se reflejaba una modificación de los procesos para establecer remedios comerciales como la estacionalidad.

“México no está de acuerdo con esa propuesta estacionaria; es nociva para ambos países porque abre una puerta para descoser el gran avance de la integración del mercado agrícola de America del Norte”, opinó.

Acerca de la cláusula de vigencia limitada (sunset) de cinco años, que presentó Estados Unidos, el secretario explicó que no hay una propuesta formal, aunque mencionó que el TLCAN actual ya incluye esa posibilidad de evaluación del tratado.

“La diferencia es que se haga un mecanismo de muerte súbita, o sea que si no nos ponemos de acuerdo para que continúe el acuerdo, en automático termina. Eso sí sería un muy mal mensaje a la planeación de inversiones”, enfatizó.

El secretario de Economía puntualizó que el calendario de rondas sigue en pie: “es una ambición” cerrar la negociación en este año, pero “no podemos asegurar que seremos capaces de hacerlo”.

En ese caso, habrá que considerar fechas para el arranque de 2018, admitió Guajardo.