Propuesta rosa, lamentable: JVM

* Abanderada panista pide a PRI componer la situación del Edoméx, en lugar de ofrecer salario a amas de casa.

Isabel Blancas

En lugar de proponer un salario rosa a las mujeres amas de casa, el PRI debería preocuparse por brindar seguridad, que es lo que realmente exige este sector de la población, aseguró Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, esto después de la propuesta del priísta Alfredo del Mazo, quien ha ofrecido remunerar el trabajo de quienes laboran en el hogar. “Me parece lamentable hablar de un presupuesto o propuesta rosa, cuando tenemos un estado que está de luto, de negro, justamente por los feminicidios, los robos y secuestros”.

Por otra parte, dijo que de llegar a la gubernatura, no iniciará una cacería de brujas en contra de quienes estuvieron laborando en gobiernos priístas pero sí se buscará aplicar la ley y actuar en contra quienes no hicieron su trabajo o labor de manera decuada.

Lo anterior al llevar a cabo un encuentro con jóvenes de la Universidad Anáhuac en donde destacó el gran potencial que tiene esta entidad, porque “los jóvenes mexiquenses representan el 14 por ciento de todo el país, donde más de un millón no trabaja ni estudia y de cada cuatro tres son mujeres; hay talento y muchas naciones quisieran tener una población con promedio de edad de 29 años, porque hay fuerza de transformación, significa un gran capital, pero por desgracia aquí no tienen oportunidades: se las han negado».

También cuestionó que 90 por ciento de los jóvenes vivan “con miedo”, 85 por ciento teme salir a la calle y hasta un 40 por ciento tiene temor en sus escuelas.

En mi gobierno los jóvenes serán la fuerza de transformación para convertir a la entidad en ese lugar en el que se pueda vivir sin miedo, con paz y con amor».

«Finalmente, dijo que es lamentable que por falta de políticas públicas existan 51 mil embarazos de jóvenes que deberían estar en una escuela y se convierten en madres a corta edad.

«La falta de oportunidad para los jóvenes, la falta de empleo en el Estado de México, son consecuencia de la corrupción, la impunidad y la inseguridad en que se vive y por lo que los empresarios deciden invertir en otros estados, porque aquí cada año hay un millón de actos de corrupción”.