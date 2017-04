Propuestas populistas: JOG

* Ilógicas y desproporcionadas propuestas educativas populistas, consideró Jorge Olvera.

“Los candidatos deben ser mesurados y responsables en sus ofrecimientos a la sociedad, sobre todo en materia educativa, ya que se debe anteponer la calidad en beneficio de los jóvenes de la entidad», afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Jorge Olvera García.

Ante el ofrecimiento de la candidata de Morena, Delfina Gómez de construir 40 universidades en el estado, el experto en materia educativa calificó de «riesgoso», el comprometer el crecimiento en infraestructura de educación superior sin considerar su pertinencia y financiamiento sostenido.

«Lo hemos dicho de manera reiterada, la UAEM necesita crecer, pero también requiere los estudios necesarios para insertarnos donde realmente se requiere y lo más importante, garantizar su financiamiento», apuntó.

Olvera García refirió que la juventud mexiquense no requiere «respuestas populistas» a sus problemas, por el contrario «necesita de propuestas viables y sustentadas en la realidad mexiquense».

«Desconocer la realidad de nuestro estado y sus necesidades, da pie a propuestas aventuradas y que caen en el populismo. De eso también como ciudadanos debemos estar atentos, ya que de lo contrario podríamos dar nuestro respaldo a alguien que simplemente no cumplirá sus promesas», declaró. El rector añadió que la candidata deberá dar a conocer diversas características esenciales de su propuesta como, viabilidad académica , vocación regional, empleabilidad pero sobre todo pertinencia y calidad . «Siempre lo he dicho, masificación sobre calidad es demagogia pero sobre todo es engañar a los jóvenes mexiquense que desean una educación coherente y competitiva , no debemos privilegiar lo electoral sobre la seriedad que implica la educación», reiteró.

El también abogado universitario refirió que la UAEM, por ejemplo, ha tardado años en lograr sustentar su pertinencia y calidad en décadas, situándose entre los primeros lugares de México.

Frente a propuestas como la de Delfina Gómez, debe ponderarse que «la educación es una urgencia y no debemos por ningún motivo engañar a la juventud que está ávida de oportunidades con ofrecimientos mediáticos».

Concluyó que «los aspirantes deberán estar conscientes que con la educación nos se juega ni se debe tratar con afanes populistas».