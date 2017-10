Proyectan a panista

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Terminan las entrevistas de los 15 finalistas; Comisión de Selección tropieza con un militante partidario.

La Comisión Estatal de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción concluyó con las entrevistas a los 15 semifinalistas. No obstante, admitió que se les filtró un militante activo del Partido Acción Nacional (PAN), que se suma a los cuestionamientos de los cuatro exconsejeros electorales y un magistrado.

Este lunes y el viernes, fueron sometidos a cuestionamientos los aspirantes a ocupar uno de los cinco cargos de este órgano colegiado, y será el 20 de octubre cuando se darán a conocer los nombres y apellidos de los finalistas, quienes podrían percibir un sueldo fijo.

Tras concluir con las etapas de entrevistas, Enrique Aguirre Leal, integrante del comité, se refirió al caso del panista Sergio Enrique Prudencio Carvajal, quien -adelantó- bajo los estatutos será destituido de la lista de participantes, de comprobarse; omitió dar a conocer esta información.

“De hecho, si es un hecho comprobado, la Comisión no debe deliberar nada, la Comisión es parte de las reglas, es el único caso hasta ahorita”, señaló.

Afirmó que la Comisión Estatal de Selección durante las diversas etapas actuó de buena fe para recibir las 52 solicitudes de participación; sin embargo, defendió que el caso del panista es el único y a la brevedad emitirán una determinación.

De acuerdo a los registros del blanquiazul, Prudencio Carvajal refrendó su militancia con el partido hace tres años. Entre los requisitos para ser aspirante está el no haber sido militante de algún partido político.

“Evidentemente, estaremos valorando no sólo este tipo de detalles, sino cualquier otro que pueda surgir, sin duda alguna (este podría ser descalificado)”, comentó.

Este lunes continuó la segunda fase de las entrevistas a los semifinalistas. Se trató de Juan Carlos Villarreal Martínez, Rosario Leonor Quiroz Carillo, Marco Antonio González Castillo, Andrés Alva Díaz, Ricardo Joya Cepeda, Sofía Salgado Remigio y Rogelio Santillán Buelna.

El viernes fueron José Martínez Vilchis, Sergio Prudencio Carvajal, Samuel Espejel Díaz González, Jorge Daniel López Oseguera, Andrés de Jesús Miranda, Palmira Tapia Palacios, Alberto Benabib Montero y Jacinto Policarpo Monte de Oca.

De acuerdo a los lineamientos, los nueve integrantes del Comisión Estatal de Selección en la tercera etapa y derivado de los cuestionamientos emitieron puntajes, los cuales se sumarán en su conjunto para conocer a los mejores rankeados, que serán dados a conocer al Congreso Local.