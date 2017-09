PSG da otro golpe de cartera

*Neymar no fue suficiente, el club parisino anuncia fichaje del

delantero francés Kylian Mbappé, el segundo más caro de la historia.

París.- Sin confirmar el costo de la operación financiera, el París Saint-Germain (PSG) anunció de forma oficial el fichaje de la gran esperanza del fútbol francés, Kylian Mbappé, que según la prensa gala sería el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol.

En un comunicado difundido, el club de la capital francesa, que a principios de mes contrató a Neymar por 263 millones de dólares, anunció el fichaje al AS Mónaco del joven jugador de 18 años de edad.

“El Paris Saint-Germain está muy feliz de anunciar la llegada a su efectivo de Kylian Mbappé” afirma el boletín de prensa difundido por el PSG.

El club precisó que, inicialmente, el jugador fue “prestado por el AS Monaco” al PSG “hasta el 30 de junio de 2018″.

“Ese préstamo está acompañado de una opción de compra que, una vez ejecutada, ligará enseguida al jugador al Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2022″ indicó el PSG en el comunicado.

Según el diario deportivo francés “L’Equipe”, el costo total de la operación de compra por Mbappé se elevaría a 180 millones de euros, 214 millones de dólares, la segunda cantidad más importante pagada por un club de fútbol por un jugador luego del fichaje de Neymar a principios de este mes por el propio PSG. De acuerdo a medios locales el formato de contratación habría sido elegido por el PSG para no violar la regla del “fair play” financiero de la confederación europea de fútbol, la UEFA por sus siglas.

“Con mucha alegría y orgullo me une al Paris Saint-Germain” declaro Mbappé luego de firmar el contrato con el equipo de la capital de Francia, en cuya región nació.