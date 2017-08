Que el partido decida: Zamora

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Dice alcalde de Toluca que terminará gestión

de 3 años para cumplir compromisos.

*No obstante, admite que la decisión

política corresponde a su partido, el PRI.

Por el momento, el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, descartó reelegirse en la elección del 2018, aunque precisó que será decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) considerar si es competitivo o no llegados los tiempos de registro de aspirantes.

Zamora Morales garantizó que tiene pensado concluir los tres años al frente del ayuntamiento de la capital mexiquense, por lo que seguirá enfocado en los próximos meses en redoblar las acciones y políticas públicas a favor de los ciudadanos.

Recientemente, la autoridad electoral dijo que no pondría obstáculos a los actuales políticos que ocupan un cargo de elección popular para buscar la reelección, a pesar de no existir una ley secundaria en la materia, aunque también -precisó que esta decisión es facultad de los partidos políticos.

“Yo aspiro a cumplir bien con la ciudadanía de Toluca, yo aspiro a terminar mis tres años como alcalde y dar muy buenos resultado a la población de Toluca. Esa es decisión del partido, lo que a mí compete es trabajar, entregar buenas cuentas a los ciudadanos de Toluca, a eso me comprometí”, aseveró.

Tras concluir la sesión de cabildo, el edil priista evitó autocalificarse en el año y medio que lleva al frente del municipio, aunque reconoció enfrenta tres retos que no ha cumplido en dicho periodo, que son: erradicación de baches, iluminación en las calles e inseguridad.

Específicamente en el tema de delitos, admitió que existe problema pero –aseguró- se ha avanzado, aunque reconoció que la percepción sigue siendo de violencia en la demarcación.

“En la inseguridad vamos caminando, pareciera que en el tema de seguridad tiene que ver con la realidad y mucho con la percepción a veces se habla de robos, asaltos y que a mí me laceran mucho, no quiero tener un municipio así, pero también se hablan de otros temas que son totalmente falsos”, argumentó.

Adeudos

Por otra parte, el presidente de Toluca, Fernando Zamora, minimizó el tema de adeudos a constructoras, luego de que dijo que de las 50 empresas con las que tiene convenio el ayuntamiento, únicamente a una no se le ha pagado, aunque es derivado de que no cuenta con la documentación requerida.

Luego de que fuera retomado en cabildo el tema, aseguró incluso que la empresa que se manifestó el martes no comprobó haber concluido con la obra durante la anterior administración, por lo que no se le pagará ni un centavo si siguen incumpliendo.

“A la hora de revisar nos damos cuenta que no cumplieron con las espeficaciones, entonces ya es un trato diferente, yo no puedo por ejemplo pagar una obra que no exista, si no existe la obra y yo pago una obra pues inmediatamente no hay juicio, me voy directamente a la cárcel”, argumentó.

Finalmente, Zamora Morales afirmó que el municipio de Toluca tiene finanzas sanas y retó a la empresa inconforme a completar los más de 50 requisitos que se piden para una obra, para que se les pague, pues existe dinero para ello.