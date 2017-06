¡Que regada!

* Titular de SEDESOL federal no pudo votar porque su credencial estaba vencida; “tengo otra en mi casa”, dice.

Minutos después de las 11:00 de la mañana, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, acudió a votar; sin embargo, por no encontrarse en la lista nominal no pudo sufragar.

En entrevista, dijo no entender lo sucedido ya que siempre había votado en esa casilla pero tampoco checó antes si se encontraba en ella.

«No aparezco en la lista nominal y esta siempre ha sido mi casilla… sí tengo otra credencial también, ésta ya caducó, se quedó en el 2008, pero el problema es que no aparezco en la lista nominal».

Por otra parte, negó tajantemente el uso de programas sociales con fines electorales pues aseguró que desde el inicio de campañas se frenaron para evitar cualquier situación al margen de la ley.

Dijo también que durante el proceso electoral hizo un compromiso de no visitar los estados que tuvieran elecciones y lo cumplió.

Sin embargo, aseguró que la semana entrante, ya que hayan terminado los comicios tiene planeado venir al estado pero aseguró que mientras se tuvieron elecciones en los diversos estados, la secretaría a su cargo suspendió todo lo que tenía que ver con programas sociales.