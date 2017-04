Quedaron a deber

*Primer debate de candidatos.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

En el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, los seis aspirantes se enfrascaron en una serie acusaciones, denostaciones y críticas sobre la serie de escándalos que sus partidos han protagonizado al ser gobierno a nivel federal y estatal, que fueron desde casos de corrupción, así como nexos con políticos, empresarios y familiares, sin dejar pasar los problemas de inseguridad y pobreza.

Fueron los abanderados de la coalición del PRI-PVEM-PANAL-PES, Alfredo del Mazo Maza; de MORENA, Delfina Gómez Álvarez; del PAN, Josefina Vázquez Mota; PRD, Juan Zepeda Hernández; del PT, Oscar González Yáñez y la independiente, Teresa Castell quienes en los 90 minutos que duró el ejercicio de intercambio de ideas le apostaron en señalar el pasado y errores que han cometido como servidores públicos.

Tras arrancar las ocho de la noche el debate en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la candidata panista, Vázquez Mota dirigió la serie de acusaciones contra sus adversarios Del Mazo Maza y Gómez Álvarez, esta última principal flanco, a quienes les recordó los actuales señalamientos en temas de corrupción que se han visto envuelto directa o indirectamente.

En el caso del priista, exigió que aclare la relación que tiene con las empresas OHL e Higa, compañías que -indicó- han cometido irregularidades, mientras que a la morenista, acusó de que durante su gobierno en Texcoco le quitó el 10 por ciento del sueldo a sus empleados para dárselo a su jefes políticos.

En respuesta a toda la serie de acusaciones el abanderado de la coalición, Del Mazo Maza salió del paso y aseguró que no se verá manchado por los escándalos de sus adversarias, afirmó que para hacer frente a la impunidad en su administración impulsará que se le quite el fuero a todos los funcionaros y sentenció que no tolerará la corrupción por lo que meterá a la cárcel a los responsables y sus cómplices.

A su vez, exhibió en una foto a Vázquez Mota con el ex gobernador priista, Tomás Yarrington y a Gómez Álvarez con el supuesto sobrino vinculado a un caso de secuestro, a quienes aclaró que no por salir con ambas personas van a ser señaladas por los mismos delitos, esto en relación a las imágenes que ambas usaron para evidenciar una relación de él con Javier Duarte de Ochoa.

Mientras que la candidata Morena, al ser el centro de las críticas afirmó que esto se debe por encabezar las encuestas electorales publicadas en esta semana, se limitó a calificar como mentiras los señalamientos a la que fue objeto y esquivó engancharse en el escándalo que esta su partido en Veracruz o negar el sueldo que supuestamente le quitó a servidores públicos.

Por su parte, el abanderado del Sol Azteca, Juan Zepeda Hernández decidió atacar a los tres punteros de esta elección retomando cada uno de las críticas que fueron víctimas a lo largo del debate.

Propuestas en debate

Además de las confrontaciones y denostaciones, los seis candidatos para renovar la gubernatura del Estado de México dieron sus propuestas en combate a la inseguridad, a la corrupción y desarrollo social, esto que se dividió en tres bloques con un total de ocho intervenciones por cada uno.

El contendiente del PRI-PVEM-PANAL-PES, Alfredo del Mazo insistió en reconocer en que existen pendientes en la entidad en materia de delitos o combate a la corrupción, pero también dijo que se apostará en en defender los logros a favor de la ciudadanía, y remató que en las últimas elecciones en el país han evidenciado que la alternancia trae problemas.

Por el PAN, Josefina Vázquez Mota ratificó que de llegar al gobierno apostará en revertir los problemas al generar un millón de empleos, además de contar con un esquema anticorrupción y depuración policiaca, pero también aplicar los programas exitosos que manejo al ser funcionaria federal.

La abanderada de MORENA, Delfina Gómez Álvarez prometió que enfrentará la inseguridad y aplicará la justicia, y anunció que creará un programa frontal para erradicar la incidencia delictiva en el transporte. En transparencia dijo instalará como obligatorio la Ley3d3 para los servidores públicos.

El contendiente del PRD, Juan Zepeda resaltó que el combate a la inseguridad es su carta de presentación por lo que en cuatro años ofrece una reducción del 50 por ciento es este tema, informó que quitará los recursos que se dan a la formación de elementos privados en referencia al CUSAEM.

La independiente, Teresa Castell de Oro Palacios comprometió tener un gobierno ciudadano y el petista, Óscar González Yáñez a combatir la impunidad al llevar a la cárcel a los funcionarios que hayan come tifo irregularidades.