Reafirmaron lazos de unidad en el PRI

*Realizan convivencia denominada “Construyendo la Unidad”,

rumbo al proceso electoral del 2018.

Cuautitlán, Méx.- Con el firme objetivo de reafirmar los lazos de unidad dentro del Partido Revolucionario Institucional, rumbo al proceso electoral del 2018, se llevó a cabo un desayuno con cientos de militantes, donde todas las expresiones partidistas estuvieron reunidas, como el sector popular, el sector obrero, el sector campesino, las organizaciones juveniles y el frente común, que son todos y cada uno de los militantes que no forman parte de una cartera dentro del partido.

Ahí el presidente del Comité Directivo Municipal, Lic. Jesús Reyes Gallardo, señaló que «la competencia política es un llamado a dejar de lado la autocompetencia, la comodidad y el conformismo», y que en el PRI ya no quieren gente importante, sino que se requiere de gente productiva, la ciudadanía ya no quiere demagogia ni frases bonitas, por lo que el PRI ya no debe de formar líderes, sino servidores públicos con vocación de servicio y con sensibilidad, que se ponga en los zapatos de los ciudadanos, por lo que –dijo- es tiempo de redoblar esfuerzos para que Cuautitlán siga progresando.

Mientras tanto, la primera priista del municipio, Lic. Guadalupe Fernández Sánchez, exhortó a los presentes a no atacarse los unos a los otros, ya que la verdadera batalla está afuera, con los partidos de oposición y a los cuales sólo con un PRI fortalecido se les podrá vencer en la próxima contienda electoral, por lo que no importa quién vaya a ser el próximo candidato o candidata del tricolor, se le debe de apoyar desde todos los sectores que lo conforman, para de esta manera poder dar continuidad a los trabajos que la actual administración municipal realiza.

El diputado federal con licencia y actual director general del Imevis, Lic. Gabriel Casillas Zanatta, puntualizó que la ciudadanía ya no quiere ver a los mismos políticos de siempre, a las mismas familias y los mismos apellidos que siempre aparecen en las boletas electorales, por lo que el partido requiere que la selección de candidatos para la contienda electoral del 2018 sea con caras nuevas de mujeres y hombres comprometidos con Cuautitlán, de jóvenes que tienen todas las ganas de ver a su municipio progresar, por lo que llamó a que los candidatos de siempre se hagan a un lado y dejen participar a gente nueva, deseosa de servir a su municipio.