Realiza el DIF municipal campaña de mastografías

*Invitan a mujeres del municipio a acudir a las unidades móviles

ubicadas en puntos estratégicos.

Tultitlán, Méx.- Para prevenir el cáncer de mama en mujeres, principalmente de entre 40 y 69 años de edad, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán (DIF) y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), realizaron de manera exitosa una jornada de mastografías gratuitas, la cual se efectuó del 18 al 21 de septiembre en diferentes puntos de esta demarcación.

La presidenta del DIF municipal, Karen Sámano, recalcó que estas acciones se hacen en unidades móviles ubicadas en puntos estratégicos del territorio local, con el objetivo de proporcionar el mayor número de estudios a mujeres que no cuenten con recursos para pagarlo.

«Las mujeres son el pilar de la familia, por ello, estamos realizando esta campaña tan importante de detección y prevención, siempre pensando en su salud, me siento muy contenta de ver la respuesta de la gente», indicó.

En México, cada año se diagnostican alrededor de 23 mil nuevos casos de cáncer de mama, un promedio de 60 casos nuevos por día, mientras que por la misma enfermedad se registran seis mil decesos anuales, por lo que es de suma importancia el tema de prevención al respecto.

En Tultitlán, se realizan de forma permanente campañas para detectar y prevenir a tiempo tanto el cáncer de mama como el cervicouterino, todo esto con el apoyo del gobierno estatal y el ISEM.

En esta ocasión, los exámenes se realizaron los días 18 y 19 en la colonia San Pablo de las Salinas y el 20 y 21 en la colonia Prados Sur. Hasta el momento, en los nueve puntos donde las unidades móviles se han presentado para realizar las mastografías, ya se atendieron a más de 80 mujeres que se dieron cita desde muy temprano para ser atendidas por personal del ISEM y del DIF Tultitlán.

Ahora, una vez hecho el estudio, las pacientes podrán recoger sus resultados después de dos meses, aproximadamente, en los Centros de Salud ubicados en las localidades de la demarcación y en caso de alguna anomalía detectada serán canalizadas a la instancia de salud correspondiente.

Se recuerda que para próximas campañas las mujeres que deseen realizarse el estudio deben presentarse sin talco o desodorante, crema, perfume o aceite, preferentemente con el baño del día y rasurada de la zona axilar así como no estar lactando y disponer del tiempo necesario al momento de acudir a la realización de la mastografía.