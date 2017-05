Recibe Josefina respaldo de Temascalapa

REDACCIÓN 8 COLUMNAS

Ante más de 4 mil personas, Josefina Vázquez Mota se comprometió a construir más clínicas de salud en la región, certeza jurídica para la tierra y que no exploten indiscriminadamente los recursos naturales, como las minas. En una verdadera fiesta democrática, Josefina fue escoltada en su recorrido a la Plaza de la Constitución por cientos de simpatizantes, entre ellos trece charros a caballo y transportistas que hicieron sonar sus bocinas en señal de apoyo. En este encuentro ciudadano, Josefina fue arropada por ex alcaldes del PAN de Temascalapa y municipios próximos. La abanderada blanquiazul se comprometió a beneficiar con los empleos que generará durante su gobierno a esta comunidad, así como con becas para que los jóvenes no abandonen la escuela. Sobre todo, dijo, terminará con la inseguridad, la impunidad y la corrupción que ha dejado el PRI en casi 90 años de malos gobiernos. Josefina les dijo que la mejor medicina para acabar con el PRI es salir a votar el 4 de junio, para que llegue un amanecer azul, el nuevo amanecer del Estado de México. Estuvo acompañada por Víctor Hugo Sondón Saavedra, presidente del PAN en la entidad, y líderes panistas de la región.