Reconocen trayectoria de Ricardo Sánchez

*El piloto mexiquense de GT ofreció conferencia “Liderazgo”

a universitarios; participará en la carrera Le Mans a efectuarse en Portugal.

El Instituto Municipal de la Juventud y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) presentaron la conferencia «Liderazgo», llevada a cabo por el piloto de carreras Gran Turismo (GT), Ricardo Sánchez.

Bajo la idea de que la UAEM tambien es deporte y ciencia, esta institución educativa llevó a sus estudiantes, al piloto mexiquense de talla internacional que ha obtenido grandes logros dentro del automovilismo entre ellos, ser el primer campeon de la NISSAN GT.

Durante la conferencia, el piloto contó su experiencia de vida a los presentes, donde expresó que todo en esta vida es posible, si se tiene diciplina y las ganas de trabajar.

«Recuerdo cuando mis papás me decian que ya no iban a poder ayudarme, no sabian explicarme porque, pero después entendí que era por falta de dinero, asi que o estudiaba o continuaba, al final de cuentas, con mucho esfuerzo pude lograr ambas».

Con lagrimas en los ojos, Ricardo Sánchez, recordó a su compañero de pista, Alex Zanardi, quien perdio las piernas en una competencia y aun así, despues del accidente continúa compitiendo.

«Es uno de los más grandes ejemplos para mi porque aparte de ser mi ídolo y que pude correr con el, el que despues de haber perdido las piernas, el continuará corriendo es algo realmente impresionante».

También explicó que pese a sus carencias, sus padres hicieron lo posible por darle la oportunidad de cumplir su sueño de correr, siempre y cuando continuara estudiando, a lo que el ahora piloto, terminó la carrera de ingeniería mecánica.

De manera irónica tambien agradeció a los videojuegos, ya que lo prepararon a traves de los juegos de carreras y en especial a Plat Station, empresa que lo descubrio, gracias a un simulador de un auto de carreras.

Finalmente adelanto su proxima hazaña, que será participar en una carrera conocida como Le Mans, a efectuarse en Portugal, contienda completamente nueva para el mexiquense donde por 24 horas se encontrara en la pista.

A la postre de la conferencia, se le entrego un reconocimiento de parte de la UAEM y el ayuntamiento de Toluca, por su trayectoria como deportista y por ofrecer consejos de cuidado al manejo así como poner al Estado de México y a Toluca, en lo más alto del mundo de los motores a cuatro ruedas.