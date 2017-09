Reconocimiento

*Se suman más de 2 millones mexiquenses

a los servicios de salud Eruviel Ávila.

Ciudad de México.- En el Estado de México se redujeron en cerca de 50 por ciento los índices en materia de carencia de salud, de acuerdo con datos del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que en la entidad, dos millones 100 mil mexiquenses ahora ya tienen acceso a servicios de salud de calidad, informó el gobernador Eruviel Ávila Villegas durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“Les comparto que hemos logrado disminuir casi el 50 por ciento esta carencia por servicios de salud, esto representa que dos millones 100 mil mexiquenses, de acuerdo con el Coneval, hoy cuentan con servicios de salud, que en 2010 no tenían, hoy me es muy grato rendir cuentas, entregarles estas cuentas a la opinión pública, y reitero, no es un logro personal, es un logro que desde luego, es compartido por todo el sector salud”, expresó.

Durante la reunión donde participó el secretario de Salud federal, José Narro Robles, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conago, Eruviel Ávila reconoció también los esfuerzos que se han hecho en este rubro a nivel nacional, ya que en el país se redujo de 29.2 por ciento a 15.5 por ciento la carencia de servicios de salud, lo que representa que 14 millones de mexicanos más tienen acceso a servicios médicos.

El gobernador mexiquense señaló que a través del programa de compras consolidadas en el sector salud, que implementó el presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional, en el Edoméx se ha tenido un ahorro de mil 225 millones de pesos, recursos que se han utilizado en la construcción de mayor infraestructura y mejoramiento de servicios médicos para la población mexiquense.

En este sentido, indicó que en el Edoméx se incrementarán las claves de medicamentos en el sector salud, al adquirir 630, que equivalen a mil 100 millones de pesos, y destacó algunos logros alcanzados en este rubro durante la administración estatal, como la disminución de muertes maternas en 42 por ciento, así como la muerte de menores de cinco años en 26 por ciento.

También dio a conocer que la entidad es líder en transparencia del gasto de salud, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal; además de que el promedio de consultas médicas diarias por médico es de 17 en el Estado de México, mientras que a nivel nacional es de 8.34.

Manifestó que estos resultados son producto del trabajo en equipo y coordinado que se realizó con el Gobierno de la República, especialmente con la Secretaría de Salud, así como de los doctores, enfermeras y trabajadores del sector salud de la entidad.

Por su parte, José Narro reconoció al gobernador Eruviel Ávila por los avances obtenidos al frente de la administración estatal, en los diferentes rubros, como la educación, vivienda, salud, seguridad, empleo, entre otros.

“En el Estado de México se registraron avances importantes en la materia, pero no sólo en ella porque lo he dicho muchas veces; la salud está en todo, la salud tiene que ver con la alimentación, con la educación, con la vivienda, con el ingreso, con el empleo, la salud tiene que ver con las comunicaciones, la salud tiene que ver con la seguridad, la salud depende entonces de muchos elementos de la vida cotidiana, y cuando uno registra, como es el caso del Estado de México y como es el caso del país, cambios favorables, es que hay muchas áreas que están avanzando”, afirmó el secretario de Salud.

En esta reunión, el gobernador mexiquense recibió un reconocimiento por su labor al frente de la Comisión de Salud de la Conago, la cual ahora estará a cargo del mandatario estatal de Yucatán, Rolando Zapata Bello.