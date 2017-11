Reconstrucción sin tintes políticos-electorales: Chong

*Asegura que el Gobierno de la República no “meterá mano” en la administración de recursos.

*Anuncia inicio de entrega de tarjetas con fondos para los damnificados en Morelos.

Jojutla, Mor.- A esta administración no lo mueve un tema político ni electoral; en los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado, el objetivo del Gobierno de la República es que los damnificados regresen a la normalidad y tranquilidad, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al anunciar la entrega de tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a los pobladores de este municipio, el titular de esta dependencia indicó que es instrucción del presidente Enrique Peña Nieto iniciar ya los trabajos de reconstrucción.

Ante ello, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, informó que a partir del 16 de noviembre comenzará en esta entidad la entrega de tarjetas a las personas que fueron registradas en el censo que se levantó para ubicar las viviendas afectadas. “Una vez que Bansefi nos entregue los recursos, las brigadas regresarán para entregar los apoyos casa por casa correspondientes y con ello garantizar la transparencia de estos trabajos”, apuntó.

Más adelante en su discurso, Osorio Chong subrayó que existe plena coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. “Trabajamos sin disputa y sin conflicto, porque los ciudadanos están hartos de los problemas políticos como para aumentar algunos otros”, apuntó.

Agradeció las aportaciones que realizaron el sector empresarial y diversos actores de la sociedad para atender la emergencia tras los sismos de septiembre. En este sentido, aseguró que el Gobierno de la República no administrará ni “meterá mano” en la administración de esos recursos, sino que serán los donantes quienes lo hagan.

Acompañado del oficial mayor de la Secretaría, Jorge Márquez Montes, el titular de la Secretaría de Gobernación resaltó que el Infonavit aportará para la reconstrucción de esta entidad 200 millones de pesos.

Refirió que Jojutla será beneficiaria de estos apoyos que van más allá de edificar casas y escuelas, “será para mejorarlas y para que los sismos no puedan lastimarlas nuevamente” y destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas ante esta emergencia, quienes estuvieron cerca y atendiendo a la población, dijo.

Al referirse a la manera como se implementarán los 200 millones de pesos autorizados por el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), su director General, David Penchyna Grub, indicó que se instrumentará, a través de la Fundación Hogares, que en coordinación con las autoridades municipal, estatal y federal lograrán que Jojutla vuelva a brillar para las familias afectadas.

Penchyna Grub destacó que el plan integral de reconstrucción social, urbana y económica de Jojutla ha sido diseñado por el Infonavit, la Universidad Nacional Autónoma de México, ONU Habitat, así como otras instituciones académicas.

Por su parte, el presidente de Fundación Hogares, Gerardo Cortés García, dijo que esta Asociación Civil a lo largo de su historia ha sabido trabajar con otras instituciones para dar forma y estructura a lo que anhela la comunidad. “En ello hemos contado con un gran aliado, el Infonavit. Una institución que es también la mejor aliada de los trabajadores para encontrar una solución de vivienda”, dijo.

El gobernador del estado, Graco Ramírez Abreu, anunció que para la etapa de la reconstrucción se destinarán 358 millones de pesos para desarrollo urbano como calles, banquetas, obra hidráulica y drenaje. “En esta emergencia no estamos solos, contamos con el apoyo del Gobierno de la República”, dijo.

“El sismo hoy obliga a la solidaridad y a estar unidos, aquí no hay diferencias políticas, aquí no hay diferencias sociales, a todos nos afectó por igual; juntos saldremos adelante de la mano del Gobierno Federal”, apuntó.

El presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, resaltó que gracias al apoyo otorgado por el Gobierno de la República, hoy esta entidad está de pie. Agregó que los servidores públicos están dando lo mejor de ellos, porque hoy la ciudadanía lo necesita, finalizó.