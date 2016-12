Reconstruirán San Pablito

* Anuncian Enrique Peña y Eruviel Ávila subsidios para artesanos de la pirotecnia.

* Presidente y gobernador visitaron a pacientes en el hospital de Zumpango.

Ecatepec, México.- El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Eruviel Ávila Villegas ofrecieron el apoyo y respaldo de los gobiernos de la República y del Estado de México, para que los artesanos dedicados a la pirotecnia en Tultepec continúen con esta actividad y se reconstruya el mercado de San Pablito, que es una tradición que identifica a este municipio mexiquense.

Durante la ceremonia conmemorativa del 201 Aniversario de la Muerte del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón «Siervo de la Nación», en el Museo Casa de Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que en este momento la prioridad es la salud de los lesionados, pero en una segunda etapa vendrán los apoyos para que los 300 locatarios que perdieron su patrimonio puedan reincorporase a la actividad productiva.

“Quiero expresar y reiterar a nombre del Gobierno de la República nuestra mayor solidaridad, nuestro mayor respaldo para que, en primer lugar, las personas que están hoy lesionadas reciban, como está ocurriendo ya, la atención médica debida y especializada para su recuperación y, en su momento, trabajar con los artesanos que perdieron gran parte de su patrimonio en este evento, a los 300 locatarios de ese mercado para que nuevamente puedan reiniciar sus actividades normales”, indicó.

Por su parte, el gobernador Eruviel Ávila Villegas aseguró que es necesario encontrar armonía entre medidas de seguridad más efectivas y esta actividad productiva.

“Les reitero desde Ecatepec que no están solos, el presidente de la República, el gobernador del estado, nuestros equipos hemos estado, estamos y estaremos defendiendo sus fuentes de trabajo, el reto es saber convivir entre la seguridad, con la seguridad, la protección de la gente y su actividad artesanal, su actividad comercial, expresó el gobernador mexiquense.

Explicó que así como se respeta y valora la actividad artesanal que llevan a cabo los pueblos mazahuas y otomíes, por ejemplo, también se aprecia la labor que realizan los maestros de la pirotecnia de Tultepec.

“No vamos a dejar solas a las 300 familias que viven de este importante mercado artesanal de San Pablito, allá en Tultepec. No están solos el presidente, su amigo el gobernador está de su lado”, enfatizó.

Eruviel Ávila afirmó que el Estado de México está de luto, derivado de la trágica explosión en Tultepec, de la cual hay un saldo hasta el momento de 35 personas fallecidas; no obstante, el saldo a favor es que 34 pacientes accidentados lograron salvar su vida, gracias a la atención médica oportuna.

VISITAN A HERIDOS EN HOSPITAL

Previamente, el presidente de la República y el gobernador del Estado de México visitaron a personas que resultaron heridas en la explosión de Tultepec y que son atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

Ahí, Enrique Peña atendió a familiares de las víctimas, así como a integrantes de la Asociación de Pirotécnicos del mercado de San Pablito, quienes solicitaron apoyo para las familias afectadas por este hecho, así como para continuar con su actividad, pues miles de personas dependen de la ésta.

En esta visita también acudieron los secretarios de Salud y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Narro Robles y Rosario Robles Berlanga.