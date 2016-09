Recorte en educación es un suicidio: UAEM

* Llama Jorge Olvera a autoridades federales para que reconsideren ajuste presupuestal.

“Los recortes al presupuesto destinado a la educación son un suicidio para el país, se traducen en la destrucción de un futuro que ya nació, equivalen a construir un muro que dividirá a la sociedad, porque se estaría negando la posibilidad de lograr la igualdad”, destacó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García.

Al encabezar la entrega de apoyos, becas e incentivos a estudiantes mentores de la institución, exhortó respetuosamente a las autoridades federales a detener los recortes al presupuesto de las universidades públicas y “privilegiar el respeto a lo que aquí se hace”.

Luego de puntualizar que la educación debe ser una política de Estado primordial, necesaria, fundamental e indispensable, pues es lo que necesitan los mexiquenses y nuestro país para salir adelante, el rector anunció que la UAEM, institución de vanguardia y pertinente, trabaja en la creación de la Licenciatura en Gestión de Redes Sociales, única en su tipo en una universidad pública en México y que el próximo mes de febrero se ofertará a distancia.

* No al muro y sí a la unión entre personas del mismo sexo.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, acompañado por titulares de las secretarías de la Administración Central de la institución, directores y los estudiantes becados, enfatizó su rechazo a la construcción de muros: “no al ignominioso muro que pretende construir el candidato republicano estadounidense”. Aseveró que para desterrar el insulto o la agresión y alcanzar mejores condiciones de justicia debe ponerse énfasis en educar al pueblo.

Jorge Olvera García expresó también que con base en los principios y valores universitarios, “la unión entre personas del mismo sexo no violenta, ni lastima o atenta contra nadie, sólo quizá contra quienes desconfían de sí mismos”. Puntualizó que “la igualdad no está condicionada por la forma de pensar y sí está ligada a la forma de ser, pues la igualdad es reconocimiento”.

Como universidad progresista, casa del liberalismo y humanismo, señaló, la Autónoma mexiquense entiende que la familia se logra con la unión de quienes buscan un mismo fin, protección, apoyo y ayuda mutua. La universidad pública, autónoma, laica, liberal y republicana, dijo, respalda categóricamente la unión entre personas del mismo sexo, porque esencialmente respeta y reconoce a todos como seres humanos.

No tenemos duda, abundó Olvera García, que la sociedad se reconfigura, mira otros horizontes y no debe temer a los cambios; más allá, se debe legislar, regular, atender y principalmente, escuchar por encima de todo, pues “es preferible que nuestros hijos crezcan siendo tolerantes y en paz, en lugar de educarlos bajo la retrograda visión de la cerrazón y el enfrentamiento”.

* Más becas y sexta ruta del Potrobús.

Acompañado por la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, María de los Ángeles Bernal García, comentó que la entrega de estas becas y apoyos se realiza en beneficio de estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la institución; estos apoyos, dijo, ayudan a hacer realidad y concretar el derecho humano a la educación.

Sostuvo que durante su gestión se han creado 10 modalidades de becas, que se sumaron a las 47 ya existentes; entre las becas creadas, dijo, están la “Carlos Olvera Avelar”, la “Arturo Márquez” y la “Grupo Relámpagos del Gobierno del Estado de México”.

Con mucho esfuerzo, refirió, a Máxima Casa de Estudios mexiquense puso en marcha el Potrobús, sumamente benéfico para los universitarios, y cuya permanencia fue aprobada recientemente por el H. Consejo Universitario.

Jorge Olvera García anunció que la próxima semana será inaugurada la sexta ruta del Potrobús, la Toluca-Tenango, y entregará autobuses a espacios universitarios de Atlacomulco, Tejupilco, Acolman, Huehuetoca, Tianguistenco y Cuautitlán Izcalli.