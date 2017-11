Redes sociales no serán factor de inequidad en 2018: TEPJF

*José Luis Vargas Valdez expuso que, al no existir una legislación concreta en materia de redes sociales, el Tribunal analizará “caso por caso” los recursos que pudieran presentarse.

San Miguel Allende, Gto.- Al garantizar que las redes sociales no serán un factor de inequidad en el proceso federal en marcha, el magistrado José Luis Vargas Valdez dijo que la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está por encima de cualquier tipo de presiones.

“Sí, por supuesto, las presiones a los jueces no nos tienen que importar. Las presiones se tienen que entender como que simplemente son una manifestación de alguna de las partes, pero de ninguna manera pueden influir en lo que tiene que ver con nuestra decisión como jueces”, dijo a Notimex.

Entrevistado en el marco de los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, organizada por el TEPJF, expuso que al no existir una legislación concreta en materia de redes sociales, el Tribunal analizará “caso por caso” los recursos que pudieran presentarse.

Lo anterior, ponderando siempre entre el derecho a la libertad de expresión y, el principio de equidad y de legalidad con que se deben regir los procesos comiciales.

Además, “hay que decirlo también (las redes sociales) son un espacio de difícil regulación toda vez que nunca sabemos de bien a bien de donde están saliendo esos mensajes, este tipo de información”.

Vargas Valdez señaló que particularmente se vigilará el uso que los servidores públicos den a las redes sociales durante la contienda federal en marcha, pues recordó que se encuentran acotados por el Artículo 134 Constitucional, en cuanto al principio de neutralidad que deben observar.

Por otra parte, dijo que antes de pensar en alguna nueva reforma política, resulta vital demostrar que las normas actuales son suficientes para garantizar una elección libre y garantizar la certeza de los procesos que vienen.

“Si hay una reforma tendría que ser para otro proceso (electoral), no para éste”, dado que la ley permite hacer modificaciones electorales 90 días antes del inicio de una contienda.

A pregunta expresa, hizo hincapié que en las últimas dos décadas ha habido una tendencia de actores y partidos políticos a judicializar los procesos electorales, de ahí la importancia de mandar mensajes claros a los actores políticos de que las elecciones se deben ganar en las urnas.

Y, “que los tribunales somos una instancia excepcional para garantizar la legalidad de los comicios y, por supuesto para que se respete el voto de los ciudadanos”.

La Sala Superior, abundó el magistrado, no puede generar incentivos para que partidos y candidatos piensen que lo que no ganaron en las urnas lo pueden ganar en los tribunales, pues ello genera “esa judicialización y ese exceso de litigiosidad en los tribunales y particularmente en la Sala Superior”.

Entonces, “tenemos que hacer valer la voluntad popular y hacer valer la ley y precisamente cuando eso no sucede, están los mecanismos de sanción para corregir al sistema democrático”, planteó. Y al recordar que más de 50 por ciento de padrón electoral tiene menos de 50 años, el magistrado de la Sala Superior hizo notar la importancia de que éstos asuman la responsabilidad que les corresponde en torno a la democracia y participen activamente en las próximas contiendas federal y locales.