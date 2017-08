Reelección es benéfica

* Diputada Federal, Carolina Monroy, exaltó avances de la normatividad electoral para la continuidad legislativa y de gobierno.

Guillermo GUADARRAMA

La diputada federal por el Estado de México, Carolina Monroy del Mazo reconoció la importancia de la posibilidad de reelección en México, aunque para el caso de la legislación federal, esto no va a ser posible en los siguientes comicios del 2018 y sí en el ámbito de alcaldes y diputados locales en el Edoméx.

Monroy del Mazo destacó que a solicitud de la ciudadanía, la ley electoral se ha modernizado para permitir la continuidad de los buenos representantes populares y gobernantes.

No obstante, para el caso de ella, la reelección no es posible, porque será hasta la próxima legislatura federal cuando se destrabe el candado de la reelección.

“Fue una demanda social el que pudiera buscarse la continuidad de los buenos gobiernos y es así como esta inquietud llega al Gobierno de la República y fue aprobada esta posibilidad para todo el país”.

En el marco de la inauguración de la vialidad de Independencia que unirá al Barrio de Guadalupe con San Lucas Tunco, la diputada comentó que esta ley motivará a que los líderes políticos se esfuercen en hacer un mejor trabajo durante su administración, para tener la oportunidad de ser reelegidos.

Al mismo tiempo aclaró que para el 2018, ella no podrá aspirar a una reelección ya que “el Congreso de la Unión no es objeto ni sujeto de reelección porque fue en la anterior legislatura en el Senado que sigue siendo la legislatura número 63 y al ser parte de esta legislatura, no hay posibilidad de reelección”.

Al ser la LXIII legislatura quien aprobó esta ley de reelección, los integrantes de la misma, como es el caso de Carolina Monroy del Mazo, automáticamente quedan fuera de alguna posibilidad de volver a postularse.