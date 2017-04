JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CRUZ

Sin esperar a que dieran las cero horas de este lunes 3 de abril, el candidato a gobernador del Partido del Trabajo, Oscar González Yáñez se adelantó a los tiempos establecidos y arrancó su campaña desde las 22:00 horas de este domingo.

Desde la ciudad de Toluca González Yáñez hizo un llamado al resto de los abanderados para que firmen un acuerdo mediante el cual se comprometan a que en caso de resultar ganadores se sometan a un referéndum a los dos años de ejercicio de gobierno, a fin de que si la ciudadanía considera que no han dado resultados dejen el cargo.

La principal oferta del candidato petistas es devolverle la seguridad a las familias del Estado de México y reducir los índices de delincuencia, aunque también ofrecerá incentivos en materia de empleo y desarrollo en las comunidades más pobres del estado.

“Prácticamente no hay un hogar en el Estado de México que no tenga una desgracia, no podemos seguir así y las elecciones -lamentablemente- son en este momento el único instrumento para corregir las cosas”, subrayó.

Oscar González insistió que en su campaña estará al margen de la guerra de declaraciones con el resto de los candidatos y sentenció que serán Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez, Delfina Gómez y Juan Zepeda quienes le aticen a las críticas y señalamientos, pero el PT se mantendrá al margen.