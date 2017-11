Refuerzan protección infantil

Guillermo GUADARRAMA

*Encabeza Olga Pérez Sanabria presentación del programa de trabajo del Sistema de Protección

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.

Con el objetivo de proteger los derechos de los niños y jóvenes en el Estado de México, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Estatal y Municipal de esta entidad.

Encabezado por la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (SIPINNA), Olga Pérez Sanabria, se presentó el programa de trabajo de esta institución para el 2018; de igual forma, se analizó su labor en el 2017, de cara al término de este año.

Pérez Sanabria recalcó que la finalidad de esta comisión es reforzar las acciones de ésta secretaría, para beneficiar de la mejor manera a los niños de la entidad.

La estrategia para este nuevo programa de Protección infantil para el 2018 tendrá una vigencia de cinco años (el programa durará hasta el 2023).

«Es la conformación y la puesta en marcha de los sistemas estatales y municipales referentes a los derechos de los niños».

El principal tema de la comisión es la institucionalizacion del Sistema de Protección, que busca que se tengan estas áreas en los gobiernos municipales y estatales, para que se encarguen de trabajar en pro de los derechos humanos de los niños como personas y no tanto por el hecho de ser menores de edad.

«No tergiversar esta idea de que los niños ya tienen muchos derechos y no se les puede gritar, entre otras cosas, no, nosotros buscamos beneficarlos por el hecho de ser personas y no tanto por el hecho de ser niños», comentó Pérez Sanabria.

La secretaria también aseguró que la mejor inversión que tanto las instituciones como las familias pueden hacer es en los niños y jóvenes de esta entidad y del país, en la diversa gama de temas (educación, acceso a la informacion, ambiente, etc.).

A este proyecto se suman instituciones como la Secretaría General de Gobierno, de Educación, Trabajo; el programa de Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), representantes del poder legislativo y judicial, así como los tres niveles de gobierno.