Regina Orozco feliz por su debut en telenovelas

México.- La cantante y actriz Regina Orozco se confiesa feliz y emocionada porque “Mi marido tiene familia” será la primera telenovela en la que participe, a poco más de 26 años de trayectoria.

Dará vida a “Amelia” en la nueva producción de Juan Osorio, la cual inició grabaciones esta semana.

“A principios de mi carrera participé en ‘La casa del naranjo’, pero esa fue una especie de serie que, creo, la mandaron a la casa del carajo, porque ni la vi o sólo duró como un mes, por eso esta es mi primera telenovela y ¡en Televisa!”, compartió la actriz y soprano mexicana en entrevista con Notimex.

Recordó que también recientemente participó en la serie “Dolores, la Jenn que yo conocí”, pero esa también es una serie. “Pero en un foro, con toda esta producción y con tantos compañeros y todo este movimiento, es la primera ocasión y pues estoy muy contenta”.

Regina dijo que un día le llamó Juan Osorio, le planteó la historia y el personaje y no dudó en aceptar. “Juan me llamó, platicamos, me contó de qué se trataba y me dijo ¿qué onda, te animas? Y yo le dije que sí porque el personaje me encantó”.

En “Mi marido tiene familia”, Regina será “Amelia”, una mujer de 50 años con una peculiar característica: “¡Es virgen! Así que tengo qué ser una muy buena actriz, porque si no no me lo van a creer”, agregó bromeando.

“Pues esta mujer aprende a cantar y su vida toma sentido cuando encuentra el canto. Eso me encantó y por eso no iba a decir que no y además, el hecho de que mi personaje va a cantar me va a dar la oportunidad de que me conozca otro tipo de gente”.

Orozco confesó no saber por qué no había participado antes en alguna otra telenovela. “Ya me habían hablado en alguna ocasión, pero los personajes no me atraparon y pues nunca me imaginé que mi ‘primera vez’ sería en Televisa”.

Al respecto, dijo que este hecho de estar en la televisora de San Ángel, pues ella siempre estuvo en Azteca, en estos tiempos ya no es tan asombroso.

“Con toda esta apertura que se ha dado ya no sorprende verte aquí o allá. Lo importante es que yo me llevo muy bien con todo mundo, platico con las peinadoras, las maquillistas, mis compañeros, los chicos de producción, con todos, soy muy de qué pasó, qué tal y no me fijo si eres de aquí o de otra televisora”.

Compartió que desde las primeras grabaciones en la nueva producción de Juan Osorio, que ocupará el sitio de “El Bienamado”, el trato que ha recibido de todo el staff y de sus compañeros ha sido maravilloso.

“Todo está padrísimo y lo que más me gusta es que hay mucho respeto y si tengo duda en mis líneas o mi personaje, me tienen paciencia, o si quiero echarle de mi cosecha, pues también tengo esa libertad y pues ya lo he hecho y todo bien”.

Además, agregó que si se le llegara a presentar un compromiso en su carrera musical, también tiene todas las facilidades de parte del productor.

Al respecto, añadió que en junio volverá a compartir escenario con Susana Zabaleta en el espectáculo “Juntas y revueltas”. “Volvemos en junio al Teatro Metropólitan y pues felices porque las anteriores ocasiones nos fue increíble”.