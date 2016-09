Regina Orozco graba video en celebración por su trayectoria

* La cantante extenderá su festejo hasta el 8 de octubre

con un concierto en el Teatro Metropólitan.

México.- Como parte de las celebraciones por 45 años de trayectoria artística, la cantante y actriz Regina Orozco grabó el videoclip del tema “Sólo hay que quererte un poquito más mi México”, con letra de su hija Sol Bañuelos, quien además compuso la música.

El Museo de las Culturas Populares fue la locación de este clip, en donde Orozco comentó que también festejará el 8 de octubre con un concierto en el Teatro Metropólitan, en donde dará a conocer su actual placa discográfica “Canciones pa’ agarrar el alma”.

“Para el Metropólitan voy a presentar un espectáculo denominado mariachi cabaret, además voy a cantar el vivo ‘Sólo hay que quererte un poquito más mi México’ cuyos arreglos son de Julio Martín”.

Precisó que las grabaciones del video iniciaron en diversos escenarios de Coyoacán y prevé que esté listo el próximo 26 o 27 de septiembre cuando lo comparta en una rueda de prensa.

“Empecé a los 7 años en una iglesia y toda mi vida he sido rebelde y soy afortunada porque he hecho lo que se me da la gana, sin embargo, me he ido adecuando a las circunstancias porque soy una cantante independiente”, resaltó Orozco, por ello señaló que tiene que buscar la manera de costear lo que emprende, incluso acotó que para estos recientes proyectos utilizó ahorros que tenía.

Para el videoclip, el vestuario colorido lo “diseñó mi representante y fotógrafo Miguel Ángel Rodríguez, el vestido tiene unos bordados inspirados en un pueblo cerca de Yucatán en donde se habla lengua maya”, dijo Orozco, quien adelantó que este atuendo será uno de los que lucirá en el concierto del 8 de octubre, en donde también portará rebozos artesanales.

Acompañaron a Orozco en la grabación del video el coro de niños de Faro de Oriente, Los Reginísimos, sus fans más cercanos y su hija Sol Bañuelos.

El show en el Metropólitan, dijo, será interactivo, “narrará la historia de una charra que busca a su charro y lo encuentra y ambos se enamoran y un día que él no le escribe a su enamorada, por lo que ésta va a la casa de su charro y le rompe el vidrio y se da cuenta que no está, en eso se encuentra un nopal mágico con injertos de peyote.

“El nopal le dice a la charra que si no salva a México no va a encontrar a su charro, quien aparecerá en video el día del espectáculo y será el actor Damián Alcázar”.

“La charra hará todo un viaje por México, por lo que Orozco hablará de comida y de las maravillas de México, y para salvar a México el público tendrá que interactuar”.

En el concierto se escucharán temas como “Cielo rojo”, “Paloma negra”, “El último trago”, “Amanecí otra vez”, “Como una ola”, “No”; un popurrí de Pedro Infante; y de Juan Gabriel “De mí enamórate”, “La diferencia”, “El farsante”, “Amor eterno”, entre muchas más.