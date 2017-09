Regresan a clases mil 779 escuelas en Edomex

Por Guadalupe de la Cruz

Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública (SEP), refirió que los planteles educativos que no cuenten con el Certificado de Seguridad Escolar no podrá abrir las puertas para iniciar con las clases, sea pública o privada, no porque se encuentren con afectaciones mayores, sino porque deben ser dictaminadas.

En conferencia de prensa, el titular de la SEP dio a conocer que en el Estado de México son mil 779 escuelas las que ya podrán regresar a clases, debido a que ya fueron inspeccionadas y los alumnos no corren riego.

Cabe señalar que en la entidad mexiquense son más de 20 mil los planteles educativos, es decir, que sólo el 10 por ciento de los mismos han sido inspeccionados y el resto aún faltan por dictaminar, es por eso, que tendrán que acatar las disposiciones por la autoridad educativa.

Por otra parte el funcionario federal, refirió que de manera conjunta con el gobierno de la Ciudad de México están revisando planteles de los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como del nivel medio superior, y hasta que la escuela no tenga un sello de dictamen no podrán ingresar los alumnos a clase.

Nuño Mayer, mencionó que son 103 escuelas las que podrán regresar este 25 de septiembre a clases, 56 de educación básica pública, 26 básica privada y 21 media superior en la Ciudad de México.

De igual forma comentó que en el estado de Hidalgo son 8 mil 554 planteles los están listos para recibir a los infantes; 13 mil 834 en Michoacán,Oaxaca 8 mil 959, Puebla 9 mil 499 y Tlaxcala Mil 84 scuelas están listas para iniciar clases este lunes.

En su oportunidad la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) dio a conocer que reanudará sus actividades académicas y administrativas este lunes 25 de septiembre de 2017, pero informó que son 12 espacios que contarán con zonas restringidas, las cuales, serán debidamente señalizadas y acordonadas, a fin de no poner en riesgo la integridad física de los universitarios.