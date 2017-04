Regresará la seguridad

* Anuncia candidato del PRI, Alfredo del Mazo, depuración de los cuerpos policiacos.

* Del Mazo Maza se reúne con empresarios para presentar plan de seguridad del Edoméx.

Gerardo GARCÍA HERNANDEZ

Naucalpan, Méx.- El candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL-PES, Alfredo del Mazo Maza, reconoció la necesidad de depurar los cuerpos policiacos y crear una corporación de proximidad -como sus adversarios del PAN y PRD- aunque consideró necesario fortalecer el Mando Único y redoblar las estrategias con las Fuerzas Federales, para combatir la incidencia delictiva y convertir al estado como el más seguro del país en los próximos seis años.

En el segundo día de campaña para renovar la primera magistratura estatal, Del Mazo Maza apostó en recorrer a pie la Colonia Benito Juárez, en Naucalpan, municipio considerado como uno de los más inseguros y posteriormente reunirse con empresarios de la CONCAEM a quienes expuso parte de sus compromisos y reconoció los problemas de violencia en el territorio.

El abanderado del Tricolor, abundó que dentro de su decálogo de promesas, se encuentra que desde el primer minuto de gobierno convertirá a la polícia estatal en una de proximidad, así como ampliar los ministerios públicos a través de unidades móviles y personal que atiendan éstas, pero reconoció el esfuerzo del Poder Judicial.

Aunque, expresó abiertamente su intención firme de consolidar el Mando Único para seguir dependiendo de la coordinación con la federación para hacer frente al crimen organizado y común, donde sedaría un seguimiento diario para devolver la tranquilidad a las familias mexiquenses.

“Lo que quiero hacer es regresar a ese modelo en donde podamos tener una policía de proximidad, cercana a los ciudadanos y donde hagamos una depuración, porque tenemos muchos policías buenos y hay que reconocerlos, pero hay algunos que no hacen su trabajo”,mencionó.

“Que estemos encima del seguimiento diario y permanente en materia de seguridad, la única manera para que la seguridad funcione de estar encima y que sea una prioridad…que estemos con los distintos cuerpos policiacos que trabajan en la federación y que están en el estado para estar encima de la seguridad”, dijo.

Asimismo, Del Mazo Maza anunció que en temas de inseguridad a bordo del transporte público, se buscará contar con el apoyo de los empresarios del ramo para instalar en cada unidad un sistema de videovigilacia que inhiba los casos de víctimas.

Destacó la construcción de dos Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en el Valle de México y la Zona Oriente que duplicaría el número de videocámaras al pasar de 10 mil a 20 mil y como parte de las acciones preventivas, así como el tema de prevención la instalación de un millón de luminarias en calles públicas.

“La seguridad va a ser una prioridad, voy a devolverle la seguridad al Estado de México, que me lo piden todas las familias mexiquenses. Y aquí en Naucalpan vamos a instalar un nuevo centro de mando, como el que tenemos en Toluca y en Ecatepec, para que toda esta región del Valle de México se convierta en una región segura para quienes viven aquí”, dijo.

Generación de empleos para erradicar inseguridad

Por otra parte, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo durante su reunión con empresarios de la Confederación de Cámaras y Asociaciones Empresariales en el Estado de México (CONCAEM) les ofreció más seguridad, pero también les prometió defender y atraer nuevas inversiones al señalar que éstas son indispensables para la generación de empleos a favor de los jóvenes.

Desde el municipio de Naucalpan, reconoció el esfuerzo de la Iniciativa Privada (IP) para el desarrollo de la entidad y el país, por lo que destacó que la entidad cuenta con una infraestructura carretera sólida.

Reconoció que el apoyo a las pequeñas empresas y emprendedores es una fortaleza para impulsar el desarrollo económico, acción que -aseguró- impulsará durante su administración al agilizar los trámites y así incidir que la entidad ocupe el primer lugar en el Doing Businness.