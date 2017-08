Regreso motivado y fortalecido: Osorio

*Estoy optimista, orgulloso de ser el líder de la Selección Mexicana,

que aspiro llevar al Mundial y hacerlo de la mejor manera, dijo el estratega.

*Anuncia lista de jugadores con la que buscará amarrar el pase a Rusia 2018.

México.- El técnico de la selección de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, regresó de sus vacaciones más motivado y fortalecido por el apoyo de sus pupilos, sin dar importancia a los gritos de la afición tras la actuación del Tri en la Copa Oro.

Por sus rotaciones y el fracaso en el torneo en Estados Unidos por quedarse en semifinales, le llovieron críticas y gritos en el aeropuerto de aficionados que le pedían regresarse a su país. Sus jugadores lo respaldaron, y eso lo tiene tranquilo.

“Me reconforta mucho, es uno de los factores que más me fortaleció y tengo en consideración su reacción y cómo expresan los jugadores, sobre todo en la parte privada, sus opiniones, sus pensamientos y emociones”, comentó en rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento.

De los gritos e insultos a su regreso de Estados Unidos no lo toma mucho en cuenta, pues dijo que eran tres personas las que lo hicieron, “entre ellos un niño, no creo que sea consciente a esa edad de que grite, eso está orquestado”.

Dijo que aprovechó al máximo sus días de descanso, con sus hijos, sus padres y familia en general, viendo futbol internacional, “eso me fortaleció, estoy optimista, orgulloso de ser el líder de esta selección y proyecto que aspira a estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera”.

Ante los reportes que hablan de que la venta de boletos para el partido ante Panamá, el 1 de septiembre en el Estadio Azteca, no va de acuerdo con lo esperado, pidió a la afición hacerse presente y apoyar al equipo, que está muy cerca de amarrar su boleto a Rusia 2018.

“Que apoyen a su selección porque está conformada por un grupo de jugadores que cuando tienen algún problema declinan la oportunidad de venir, lo resuelven y están dispuestos a darlo todo (como Jesús Corona). Sería una lástima no contar con el apoyo de la gente”, comentó.

El timonel todavía cumple el castigo de seis partidos que le impuso la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) por agredir verbalmente a los árbitros en Copa Oro, situación que aún le duele, más por ausentarse de la banca en los juegos del equipo, “lo lamento mucho y espero que no vuelva a ocurrir”.

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de la selección de México que buscará ante Panamá y Costa Rica, amarrar el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018.

En rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, el estratega dio el nombre de 25 seleccionados, entre los que destacan 12 futbolistas que militan en el extranjero, incluidos los hermanos Jonathan y Giovani dos Santos, del Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

Destacan las ausencias de jugadores como Rafael Márquez, a quien el timonel manifestó su apoyo por el tema extracancha que le impide entrenar y jugar, y de Miguel Layún, que por mutuo acuerdo pidió no ser convocado.

“La ausencia de Miguel es de común acuerdo, liderada por él, entendemos su situación, esperemos que la resuelva y al futuro estará con nosotros”, comentó el timonel.

Quien estaba hasta este jueves en la lista, pero al final fue descartado por lesión es el delantero del América, Oribe Peralta, “lo esperamos hasta hace una hora, lo notificó el club y no puede estar, se lesionó anoche y lastimosamente lo perdemos”.

El equipo se concentrará el domingo por la noche y viajará a Cuernavaca, Morelos, donde estará concentrado toda la semana rumbo al primer cotejo; el domingo 3 se trasladará por la tarde a San José, Costa Rica.

Convocatoria de la selección de México para los juegos del 1 de septiembre ante Panamá, en el Estadio Azteca, y del 5, como visitante contra Costa Rica:

# Posición Nombre

1 Portero Guillermo Ochoa

2 Portero Jesús Corona

3 Portero Rodolfo Cota

4 Defensa Diego Reyes

5 Defensa Edson Álvarez

6 Defensa Néstor Araujo

7 Defensa Hugo Ayala

8 Defensa Jair Pereira

9 Defensa Héctor Moreno

10 Medio Jesús Gallardo

11 Medio Héctor Herrera

12 Medio Jonathan Dos Santos

13 Medio Orbelín Pineda

14 Medio Jesús Dueñas

15 Medio Andrés Guardado

16 Medio Carlos Vela

17 Medio Erick Gutiérrez

18 Delantero Giovani Dos Santos

19 Delantero Jesús Corona

20 Delantero Jurgen Damm

21 Delantero Javier Aquino

22 Delantero Hirving Lozano

23 Delantero Javier Hernández

24 Delantero Raúl Jiménez

25 Delantero Elías Hernández