Coche hundido en bache

Guillermo GUADARRAMA

* Se sume calle en Toluca, cae auto compacto…

¡a ver quién le paga el daño!

Un bache de alrededor de 4 metros de profundidad se formó en las calles de Avenida Industrial y Leonardo DaVinci de la ciudad de Toluca alrededor del mediodía de este lunes. Ante el llamado de las autoridades, Jesús Esquivel (víctima) argumenta que éstas tardaron alrededor de una hora en llegar, comenta también que los daños de la unidad deberán de ser pagados por el ayuntamiento de Toluca. “No había nada, sólo me detuve porque estaba el alto y cuando se me puso el siga la llanta se amarró como si estuviera sobre lodo y poco a poco se empezó a hundir, hasta que me dijo una señorita que se estaba haciendo un bache”.

El fenómeno se suscitó cuando un automóvil de una empresa privada se detuvo en el lugar al tener el semáforo en alto, posteriormente, al tener dificultades para arrancar su automóvil, se percató que el asfalto se estaba despedazando hundiendo cada vez más su unidad y obligándolo a bajar por la ventana del mismo.

“Me tuve que salir por la ventana del carro porque la puerta ya no abría, y el hoyo parecía que cada vez se iba haciendo más grande, enseguida hablé a la empresa y al ayuntamiento, ahorita entre ellos se están arreglando para ver quién va a pagar los daños”.

El carro resultó con golpes en la parte delantera, mientras que el piloto afortunadamente salió ileso, por su parte los testigos aseguran que nunca se había visto un bache en esa zona y mucho menos de esa profundidad.

Cabe destacar que el bache desprendía un fuerte olor parecido al azufre, por lo que enseguida procedieron a tapar el desperfecto.