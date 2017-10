¡Reparar escuelas!

Guadalupe de la Cruz

*Cerca de 5 mil personas se manifestaron en la capital mexiquense por daños en escuelas.

Más de cinco mil personas entre alumnos, padres de familia y maestros de los municipios del oriente del Estado de México como de la zona norte caminaron hasta palacio de gobierno para exigir a las autoridades educativas de la entidad, entreguen los dictámenes de seguridad para que puedan regresar a clases.

Minutos antes del mediodía, un numeroso contingente denominado «Sección Tierra Caliente» caminó por las principales calles de la capital mexiquense hasta arribar a palacio de gobierno y pidieron ser atendidos por las autoridades correspondientes para que les den respuesta favorable a sus peticiones.

Los maestros y padres de familia, así como los alumnos, caminaron desde el monumento a la bandera hasta palacio de gobierno, donde se plantaron para exigir a las autoridades educativas que les den respuesta sobre la razón por la que no han sido inspeccionandas algunas escuelas estatales de todos los niveles, que por ende no imparten clases.

«En algunos planteles ya se inspeccionó pero no se ha entregado dictamen de seguridad educativa y en otras ni siquiera se han hecho las revisiones correspondientes, y a un mes del sismo, los alumnos y maestros no hemos podido regresar a clases». Más de cinco mil personas caminaron por el primer cuadro de la ciudad, quienes provenían de los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes la Paz, Nezahualcoyotl, Texcoco, Atlacomulco y Toluca.

Cabe mencionar que dicha manifestación provocó de miles de automovilistas llegaran tarde a sus destinos, por lo que personal de tránsito tuvo que desviar la circulación por calles aledañas al centro histórico.