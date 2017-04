Reprueban a dos candidatos

* Partido local analiza ofertas y prospectivas de aspirantes a la gubernatura. Decidirá por el mejor.

Guillermo GUADARRAMA

Los militantes del Partido Virtud Ciudadana, a través de su líder Irak Vargas, presentaron una serie de evaluaciones mediante su proyecto «Campaña Sombra», que tiene como finalidad analizar el proceso de campaña de los candidatos rumbo a la gubernatura.

Durante este mes, Virtud Ciudadana calificará los actos efectuados en las campañas electorales, y aseguran que hasta el momento tienen a dos candidatos «reprobados».

«Nuestra campaña sombra tiene como objetivo mostrar qué candidato tiene mejores logros y virtudes para gobernar al Estado», comentó Irak Vargas.

Debido a la falta de participación en los procesos electorales por no haber anunciado a un candidato ni unirse a una coalición, este partido trabajará desde afuera para informar sobre las irregularidades que detecte.

Por el momento, es Delfina Gómez Álvarez del partido Morena, quien se encuentra reprobada, según el partido, por efectuar actos de campaña electoral antes de tiempo a través de spots de su dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador.

Comentaron que América Rivera -pese a ser precandidata de Morena- no efectuó ningún acto publicitario, por lo que el proceso de elección a representar el partido fue un mero espectáculo.

«Delfina simuló una precampaña y creemos que su dirigente nacional es el que está haciendo su campaña, y lo tercero es el tema de su autoliquidación que hizo como alcaldesa y que pone en duda su honestidad».

Por otra parte, aseguraron que el candidato independiente, Isidro Pastor Medrano, también se encuentra reprobado, pues argumentan que dentro de las firmas presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) hay quienes ya fallecieron desde hace tiempo.

Comentaron que pese a que esta información ya se dio a conocer, no se ha hecho nada, por lo que la candidatura del exsecretario de Movilidad en el Estado de México sigue vigente.

«Al parecer, hay elementos suficientes para decir que sus formatos de respaldos son formas apócrifas, parece que mucha gente que desafortunadamente falleció aparecen en las firmas de este candidato».

También se comentó que durante cada ocho días se tratará de informar a través de los medios de comunicación con datos actualizados sobre todos los candidatos y el análisis de Virtud Ciudadana