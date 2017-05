Respetaremos resultados

* Delfina Gómez, de Morena, pide a presidente Peña y a autoridades electorales reconocer voto ciudadano.

Guillermo GUADARRAMA

Ante miles de personas que se dieron cita en el municipio de Nezahualcóyotl, la candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, hizo un llamado a las autoridades electorales y al presidente de la república, a respetar la decisión de mexiquenses este próximo 4 de junio, al tiempo que se comprometió a respetar la decisión en caso de no ser ella la próxima gobernadora.

La candidata recalcó en su cierre de campaña que para su partido fue una temporada de guerra sucia, con calumnias, acoso a los morenistas, pero que ni con eso pudieron hacer caer a la aspirante y su equipo.

«Nunca había visto una campaña tan sucia, el acoso a mis compañeros ha sido terrible, mentiras y más mentiras, calumnias y más calumnias, son el fruto de una guerra sucia, pero no hay delito que yo haya cometido, me tiraron, pero nunca desistí».

Aseguró también que no está sola, pues tiene el apoyo de la ciudadanía que quiere un cambio y mencionó que ya habrá momento para explicar toda la serie de mentiras que se han declarado en su contra.

«Yo también hago el compromiso de respetar las elecciones si ustedes como autoridades respetan, señor presidente, Enrique Peña Nieto, es el momento para que usted pase a la historia reconociendo el valor del voto de la ciudadanía».

Con el grito de «Sí se puede», miles de personas apoyaron a la candidata de Morena en su cierre de campaña, rumbo a las elecciones del 4 de junio y a su dirigente nacional para la presidencia de la república en el 2018.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los medios de comunicación.

«Los comunicadores están muy nerviosos, serenense, no le hagan caso a Peña, la patria es primero», comentó Obrador.

«Ahora hasta los comunicadores de radio están muy nerviosos, es increíble, pero todo esto de los videos y la guerra sucia la están dirigiendo desde los Pinos y están presionando mucho a los medios de comunicación».

También exaltó el compromiso de trabajo con convicción, sin mentiras ni traiciones de su parte para la sociedad mexicana, asegurando que no va a fallar a los mexiquenses a partir de este 4 de junio, cuando se gane la gubernatura del Estado de México.

Después de agradecer a Óscar Gonzalez y a su equipo de trabajo por la adhesión a Morena efectuada hace unos días, invitó a los petistas a trabajar juntos rumbo a las elecciones del 2018 para la presidencia de la república.

Finalmente, hizo una última invitación a los ciudadanos a proteger las casillas este próximo 4 de junio sin la necesidad de caer en actos violentos para que se lleve a cabo una elección democrática en el Estado de México.