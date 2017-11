Resultados NFL

*Acereros suma cuarto triunfo seguido 20-17 a Potros.

*Elliott inicia su suspensión y Vaqueros pierde ante Atlanta

*Empacadores vence 23-16 a los Osos.

Con gol de campo de Chris Boswell en el último cuarto, Acereros de Pittsburgh logró su cuarta victoria consecutiva, al vencer este domingo 20-17 a Potros de Indianápolis.

El mariscal de campo de Acereros, Ben Roethlisberger, lanzó pase de 32 yardas a Antonio Brown con 35 segundos por jugarse, para preparar el gol de campo de 33 yardas de Boswell mientras el tiempo se agotaba.

Acereros (7-2) han ganado cuatro partidos consecutivos.

Potros (3-7) frenó a Roethlisberger, Antonio Brown y Le´Veon Bell, por lo que Pittsburgh necesitó dos pases de touchdown de “Big Ben” en la segunda mitad, para recuperarse de una desventaja 3-17 en el tercer cuarto.

La ofensiva de Acereros avanzó metódicamente 70 yardas en los últimos 3:10 minutos para conseguir su única ventaja en el juego.

Roethlisberger completó 19 de 31 pases para 236 yardas con una intercepción. Bell tuvo 26 acarreos para 80 yardas y Brown, el líder receptor de la liga, atrapó tres pases para 47 yardas.

***El mariscal de campo de Halcones, Matt Ryan, lanzó un par de pases cortos de touchdown, para guiar a Atlanta a un triunfo este domingo 27-7 ante Vaqueros de Dallas, que tuvo que prescindir de la labor del corredor Ezekiel Elliott, suspendido.

Ryan se conectó con Justin Hardy en un pase de tres yardas para el primer touchdown de Atlanta en un tercer cuarto esta temporada. A principios del último episodio, Ryan puso el partido fuera de alcance para los Halcones (5-4) al enviar un pase de anotación de una yarda a Austin Hooper.

Vaqueros (5-4) extrañó a Elliott, quien finalmente comenzó a cumplir su suspensión de seis partidos por la acusación de violencia doméstica, tras una prolongada batalla legal.

No hubo buen resultado para Dallas. Adrian Clayborn forzó dos balones sueltos al superar a Green una y otra vez, recuperó uno de ellos y superó el récord de franquicia de cinco capturas, establecido por Chuck Smith y el miembro del Salón de la Fama Claude Humphrey.

Clayborn, con seis capturas, igualó la segunda mayor cantidad de “sacks” en un partido en la historia de la NFL. Derrick Thomas, Osi Umenyiora y Fred Dean son los únicos jugadores que registraron seis capturas en un partido.

Clayborn tuvo más capturas en este partido que en cualquier otra temporada de su carrera a excepción de su año de novato, en 2011, en el que tuvo 7.5. Llegó al partido con 20.5 capturas en sus siete años de carrera.

***El mariscal de campo de Empacadores, Brett Hundley, lanzó para 212 yardas y un touchdown, y el apoyador Nick Perry tuvo tres capturas, en la victoria de Green Bay 23-16 ante Osos de Chicago, para frenar una racha de tres derrotas consecutivas.

Hundley, quien inició su tercer partido en lugar del lesionado Aaron Rodgers, lanzó un pase de touchdown de 17 yardas a Davante Adams para poner el marcador 23-13 con 5:29 minutos por jugarse, y Green Bay (5-4) resistió para vencer a Chicago (3-6), por octava ocasión en nueve partidos.

Por Osos, Mitchell Trubisky lanzó para 297 yardas, una marca personal. Se conectó con Josh Bellamy para un touchdown de 46 yardas en el último cuarto, pero los “plantígrados” cayeron por segunda ocasión consecutiva luego de ganar dos juegos al hilo.

La victoria fue la primera para Green Bay desde su apretado triunfo en Dallas el 9 de octubre. Una semana después, Rodgers fue lesionado por Anthony Barr, de Vikingos en Minnesota, y Empacadores no ha sido el mismo desde entonces.

Hundley completó 18 de 25 pases para ayudar a Empacadores a ganar su octavo partido consecutivo en Soldier Field, incluyendo playoffs.

En Landover, Case Keenum lanzó touchdowns a cuatro receptores distintos para tomar una gran ventaja y los líderes de la NFC Norte, Vikingos de Minnesota, ganaron su quinto partido consecutivo sobre Pieles Rojas de Washington, por 38-30.

Keenum completó 21 de 29 pases para 304 yardas y pases de anotación a Stefon Diggs, Adam Thielen, David Morgan y Jarius Wright. Fue interceptado en pases consecutivos por D.J. Swearinger.

Thielen tuvo ocho recepciones para 166 yardas, nueva marca personal. Latavius Murray también corrió para una anotación, con lo que cinco jugadores entraron a las diagonales para Minnesota (7-2), que convirtió ocho de 12 terceros intentos. Los Vikingos ganaron su quinto juego tras la semana de descanso por segunda ocasión en ocho temporadas.

El mariscal de campo de Washington, Kirk Cousins, tuvo tres touchdowns –dos por tierra y uno por aire– y completó 26 de 45 pases para 327 yardas con una intercepción. Pieles Rojas (4-5) no pudo aprovechar el impulso tras su sorpresiva victoria en Seattle.