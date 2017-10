Reubicarán a casi medio millón de alumnos en el país: Nuño M.

* Concluyó la primera fase de verificación de un total

de 16 mil 136 escuelas, en los 10 estados afectados por los sismos.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que ya concluyó la primera fase de verificación de un total de 16 mil 136 escuelas, en los 10 estados afectados por los sismos de septiembre pasado. De ahí que reubicarán a casi 465 mil alumnos, que sus planteles hayan registran daños parciales o totales, los cuales serán enviados a otras escuelas o se les impartirán clases en aulas temporales, para lo cual se requerirá construir tres mil 896. “El total de alumnos que van a ser reubicados será de casi medio millón, 465 mil alumnos de las 10 entidades, algunos en otras escuelas, otros en aulas temporales”, detalló. En conferencia de prensa, resaltó que en la Ciudad de México 120 mil estudiantes serán reubicados, de los cuales 38 mil 337 de 147 escuelas con daños se mandarán a otros planteles seguros que cuentan con el certificado de seguridad estructural, y 82 mil 035, se colocarán en mil 240 aulas temporales. Indicó que la segunda y tercera fase de reconstrucción y normalidad para el funcionamiento de los planteles educativos iniciará a partir del 23 de octubre para que el 6 de diciembre ya se empiece con la reconstrucción total de las escuelas.

Nuño Mayor dijo que la reconstrucción de escuelas y la reubicación representa una inversión de 20 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 12 mil son recursos aportados por la SEP, a través de los programas Escuelas al Cien, reforma educativa, los seguros, y lo que falta corresponderán al Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).

“El 23 de octubre vamos a iniciar en todas las escuelas que tienen daños menores que son un poco más de 11 mil escuelas, y va haber una transferencia directa a cada una de 50 mil pesos, que va a dar la SEP, a través del Programa de la Reforma Educativa, y estos recursos van a ser operados por la comunidad escolar, tendrán firmar los padres de familia y el director del plantel”, indicó.

Nuño Mayer informó que las clases al aire libre están prohibidas, pues es una irresponsabilidad de los directores de las escuelas que así lo han hecho, porque ponen en peligro a los alumnos, al no contar con las garantías de seguridad e higiene que se requieren. La reconstrucción iniciará en la fecha señalada y que a más tardar tendrá que concluir, la reparación de 10 mil 797 escuelas con daños menores, el 1 de diciembre, destacó. También señaló que el 6 de noviembre, se iniciará la reconstrucción de escuelas de daños parciales y tendrán que estar concluidas las demoliciones de las escuelas que se tengan que reconstruir totalmente, para iniciar el periodo para integrar los proyectos ejecutivos, y a más tardar el 6 de diciembre inicie la reconstrucción de estas últimas.

Reiteró que se ha iniciado la fase de la reubicación y que se estima que para el próximo 6 de noviembre ya se tenga la instalación de las aulas temporales y los otros alumnos en escuelas que les den cabida, es decir, que en esa fecha el ciento por ciento de la matricula pueda regresar a clases.

Indicó que en cinco de los 10 estados afectados se concluyó ya la primera fase de revisión de la infraestructura escolar y reiteró que ningún plantel podrá operar si no cuenta con el certificado de seguridad estructural.

En Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y Estado de México continúa la revisión de planteles porque son estados muy grandes, tienen condiciones dispersas, o empezaron esta acción incluso una semana después, pero se confía en que en unos cuantos días terminen la revisión. Informó que de los 16 mil 136 escuelas que se determinó tienen algún daño causado por los sismos, en las entidades afectadas, 10 mil 797 son afectaciones menores, cinco mil 63 parciales y en total se van a reconstruir 276. Finalmente, informó que no se va a modificar el calendario escolar y que cada escuela y autoridad educativa en los estados serán los que determinan cómo se recuperarán las clases que se perdieron debido a los temblores del 7 y 19 de septiembre pasado.