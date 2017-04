Rusia trató de infiltrar la campaña de Trump: CNN

* Asesores de Trump fueron blanco de los operadores rusos, destaca el asesor de política exterior de la campaña de Trump, Carter Page.

Washington, EUA.- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) obtuvo información de inteligencia de que operadores rusos intentaron usar a asesores de Donald Trump para infiltrar la campaña presidencial republicana, reportó hoy la cadena CNN.

Fuentes oficiales anónimas dijeron a la cadena que entre los asesores de Trump que fueron blanco de los operadores rusos, destaca el asesor de política exterior de la campaña de Trump, Carter Page. “La nueva información se suma a la imagen creciente de cómo los rusos trataron de influir la campaña presidencial de 2016, no sólo a través de infiltración en correos y propaganda, sino tratando de penetrar la órbita de Trump”, señaló CNN.

Page negó recientemente haberse confabulado con Rusia para beneficiar la campaña presidencial republicana, luego de revelarse que era investigado por agencias federales.

La FBI obtuvo una orden secreta bajo el estatuto de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) para monitorear sus comunicaciones personales, como parte de la pesquisa sobre la injerencia rusa en las elecciones estadunidenses.

“Creo que esto es política sucia”, sostuvo Page en una entrevista con la cadena Fox News.

Cuestionado sobre si trabajó con los rusos para ayudar a la campaña de Trump o para perjudicar la campaña de Hillary Clinton, Page respondió: “absolutamente no… no hice nada que pudiera ser visto como ayuda de ningún tipo”. De acuerdo con The Washington Post, la FBI convenció a un juez especial de que existe suficiente evidencia para creer que Page estaba actuando como agente de un poder foráneo, en este caso de Rusia. Hasta el momento Page no ha sido objeto de ninguna acusación y ha insistido en que se trata de una investigación por motivos políticos, debido a sus críticas públicas contra el gobierno de Barack Obama.

Page se ha declarado dispuesto a testificar ante los Comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado que investigan la presunta interferencia electoral de Rusia.

Las fuentes citadas por CNN dejaron en claro que no saben si Page estaba enterado de que los rusos lo hubieran estado usando.

“Por la manera en que operan los servicios de espionaje rusos, Page pudo haber estado hablando con agentes rusos sin saberlo”, indicó.