Russian Red ofrecerá concierto de corte teatral

Mexico.- La cantante española Russian Red tiene preparado a sus fans mexicanos un concierto de corte teatral, en el cual vierte un poco de sus experiencias que conectan con las canciones.

La intérprete ofrecerá un “show” el próximo 5 de noviembre en El Plaza Condesa, en esta ciudad, en el cual sonarán sus temas más conocidos, así como de “Karaoke”, su cuarto álbum de estudio.

“Este es un espectáculo distinto, es un concierto de corte teatral, muy íntimo con el que estoy girando en lugares muy concretos en los cuales tiene sentido llevar el show.

“Donde hay una puesta en escena y una textura diferente, es el concierto musical con unos personajes y un mensaje distinto, como más elaborado”, expresó la cantante en entrevista con Notimex.

Agregó que la música es el elemento principal pero tanto los músicos como ella tienen una especie de personaje creado, que en una parte del show va a tener su momento de aparición.

“Hay un hilo conductor que es un texto y una serie de canciones, está bonito lo hicimos en Madrid y en Barcelona en un puesta muy bonita con un león y unas palmeras; a Mexico no me puedo llevar todo esto.

“Pero en Guadalajara hay una chica que se puso en contacto conmigo y me dijo que haría un tipo de escenario lo cual me vino del cielo porque es muy importante para este show la puesta en escena, no obstante en el Plaza Condesa haremos algo para apoyar esta parte que es importante para el concierto”, indicó.

El “show” ya lo ha presentado con éxito en lo que va del año, sin embargo ha trabajado en él por varios meses, cuando tuvo una introspectiva para ver hacia que dirección quería llevar su música y así encontró la inspiración para sus presentaciones.

La historia es una especie de recorrido entre sus experiencias propias que conectan con las canciones y que sirven de antesala a cada tema. La cantante expresó que además tiene contemplado invitar a un artista a su show pero se reservó el nombre.

En cuanto a su nuevo álbum, indicó que se siente contenta de haberlo hecho de manera independiente pues le dio la posibilidad de sentirse capaz de hacer las cosas a su modo.